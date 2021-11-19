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NBA／柯瑞9記三分彈 勇士逆轉騎士

體育新聞組／綜合報導
柯瑞（中）這場比賽貢獻40分，包含9記三分球。（Getty Images）
柯瑞（中）這場比賽貢獻40分，包含9記三分球。（Getty Images）

前3節意外遭到騎士壓制，勇士18日第4節大爆發，開頭就打出17比0猛烈攻勢，且柯瑞（Stephen Curry）更如入化境，個人單節獨攬20分，終場就以104：89演出令人拍案叫絕的精采逆轉勝。

騎士此役缺少雙塔莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen），但僅存長人陣容對勇士依然管用，戴維斯（Ed Davis）積極拚搶籃板，韋德（Dean Wade）攪和禁區，此外勒夫（Kevin Love）第3節更挹注11分，讓騎士一度領先達13分。

只是沒想到第4節就全看勇士表演，柯瑞連3記奪命三分球吹響反攻號角，騎士完全招架不住對手火力釋放，葛蘭德（Darius Garland）零星攻勢也未能止血，眼睜睜看柯瑞率勇士徹底接管戰局，不只外線開砲更有幾記漂亮跑位空切上籃。

柯瑞這場比賽猛轟40分且包含9記三分球，格林（Draymond Green）則送出14助攻相挺，畢耶利察（Nemanja Bjelica）添14分，李（Damion Lee）挹注11分；騎士部份，葛蘭德攻25分，勒夫與韋德各收17分，戴維斯摘14籃板。

柯瑞（左）這場比賽貢獻40分，包含9記三分球。（路透）
柯瑞（左）這場比賽貢獻40分，包含9記三分球。（路透）

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