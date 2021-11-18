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NBA／熱火啟動「球給巴特勒」戰術 逆轉勝鵜鶘

記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒上半場就拿下21分。（路透）
巴特勒上半場就拿下21分。（路透）

面對戰績後段班的鵜鶘，主場作戰的熱火一開賽就陷入苦戰，落後兩位數分差。在這種情況下，史波史特拉（Erik Spoelstra）決定啟動「球給巴特勒（Jimmy Butler）」 戰術。

因腳踝扭傷缺席3場比賽的巴特勒，此役回歸單在上半場就拿下21分，幫助球隊在第二節將比分拉近；進入下半場，巴特勒和赫洛（Tyler Herro）又聯手攻下20分，搭配熱火連續兩節在防守端壓制住對手，在三節結束反倒領先11分。熱火後來居上，最終以113：98擊退鵜鶘，贏得3連勝。

「我們第一節真的表現得很糟糕，沒有打出防守，每個人好像失去節奏。所以在第二節我們把戰術簡化，就是把球交給Jimmy。」史波史特拉說。

熱火此戰少了阿德巴約（Bam Adebayo）和羅瑞（Kyle Lowry），巴特勒奮力攻下31分10籃板10助攻，達成生涯第12次大三元；比賽曾上演神奇進球的赫洛，則是補上19分5助攻3籃板，塔克（PJ Tucker）13分。

替補球員表現優異，紛紛頂上主力的空缺。史特魯斯（Max Strus）得到15分，馬丁（Caleb Martin）12分6籃板3助攻，文森（Gabe Vincent）13分。

鵜鶘先發5人得分均達雙位數，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）拿到24分，英格倫（Brandon Ingram）19分5助攻4籃板，哈特（Josh Hart）18分7籃板4助攻2抄截；瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分8籃板，葛拉罕（Devonte' Graham）11分4助攻。

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