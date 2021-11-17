NBA／巫師開季 攻占東區龍頭 打出隊史47年來最佳

巫師隊奪下本季第十勝，丁威迪（右）扮演得分要角。（路透）

巫師隊今年將明星後衛衛斯特布魯克打包交易後，一度遭到看衰，開季後卻打出東區最佳戰績，15日對鵜鶘隊之戰克服最多落後19分的劣勢，以105：100勝出，10勝3敗創下球隊近47年最佳開季成績。

巫師在季前陣容大洗牌，從湖人 隊獲得庫茲瑪、哈瑞爾、凱威爾波普，又取得籃網隊後衛丁威迪，這四人隨即成為巫師主要輪替陣容，與球隊一哥比爾一起攻占東區龍頭寶座。

比爾因為個人因素缺陣，上半場一度落後19分的巫師在下半場火力全開，丁威迪在後兩節進帳個人全場27分中的19分，凱威爾波普、庫茲瑪也加入搶分行列，最終以5分差勝出。

巫師前一次開季前13場至少10勝，陣中球星正是現任巫師總教練小安索的父親安索，談到開季佳績，小安索說：「紀錄是用來打破的，球隊正走在對的方向。」

哈瑞爾表示，儘管球隊好的開始讓他感到相當榮耀，但還有很長的路要走。

這場比賽巫師不僅比爾缺陣，日本 混血前鋒八村壘也尚未歸隊，小安索直言，八村壘歸隊並融入新陣容是遲早的事，「這會是個挑戰，顯然在我們狀態正好的時候，教練會想得有點多，擔心平衡被破壞，但換個角度來看，只要去試試看，再看事情會怎麼發展就可以了。」