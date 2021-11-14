NBA／柯瑞生涯命中3366顆三分球 躍史上第一

柯瑞個人生涯例行賽加季後賽累積投進3366顆三分球，也正式超越「雷槍」艾倫榮登史上第一名。（Getty Images）

在日前拿下聯盟本季單場新高的50分後，勇士 隊柯瑞 （Stephen Curry）在12日出戰公牛隊之戰，再度砍進9顆三分球拿下40分，不僅幫助勇士以119：93擊敗公牛收下7連勝，個人生涯例行賽加季後賽 累積投進3366顆三分球，也正式超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）榮登史上第一名。

本賽季打出問鼎生涯第3座年度MVP氣勢的柯瑞，在12日出戰公牛的比賽於第二節投進第二顆三分球後，生涯例行賽加季後賽累積三分球命中數來到3359顆，超越了艾倫的3358顆，登上史上第一位，且比艾倫少打了585場。

而柯瑞的大學恩師麥吉盧普（Bob McKillop）本周剛好率隊來到舊金山出賽，並在12日來到勇士主場觀賽，讓柯瑞直言意義非凡，「上帝巧妙的安排了賽程，讓戴維森學院的大家剛好可以來看球，明天我們就要前往夏洛特，這讓我將錯過他們的比賽，但今晚剛好教練就在場，這讓我想起了過去的籃球旅程。」

談到昔日子弟兵柯瑞在籃球最高殿堂的表現，麥吉盧普直言引以為傲，「在某種意義上有一名像他這樣的兒子，我真的是非常的幸運，他也一直致力在幫助所有人。」

勇士在上半場還一度與公牛拉鋸，不過靠著第3節35：17的攻勢奠定勝基，本季已多次在第3節擊潰對手。

對於球隊開季至今僅在主場吞過1場敗仗，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也直言，這正是他們想建立的氛圍，「我們要讓大家覺得，在這邊贏下1場比賽是非常困難的，這個球季我們有個好的開始，但必須繼續保持，因為狀況會愈來愈艱困。」