NBA／灰狼愛德華48分無用 維金斯飆分助勇士6連勝

面對前東家灰狼，維金斯（Andrew Wiggins）不再當「數據公務員」。他在前面10次出手全都命中，而在第四節灰狼追到僅差5分時，更是獨拿9分，帶動勇士 重新拉開比分。最終，勇士在主場以118：105擊退灰狼，勇奪6連勝，戰績10勝1敗持續獨走。

退場時得到全場球迷熱烈鼓舞的維金斯，此役19投14中包括3記三分球，豪取賽季新高35分，這也是他加盟勇士以來的單場第3高得分。

柯瑞 （Stephen Curry）16投8中，同樣命中3記三分球，拿到25分6助攻5籃板；波爾（Jordan Poole）14分，魯尼（Kevon Looney）11分17籃板2抄截1阻攻，波特 （Otto Porter Jr.）10分。

格林（Draymond Green）得到7分5籃板6助攻2抄截，畢耶利察（Nemanja Bjelica）10分。老將伊古達拉（Andre Iguodala）雖然沒有分數進帳，但他傳出8次助攻外加2抄截2阻攻，表現仍舊關鍵。

面對處於連敗狀態的灰狼，勇士不留情面，第三節一度拉開20分差，不過在愛德華（Anthony Edwards）狂轟生涯新高48分的帶動下，灰狼持續進逼對手，一度追到僅差5分；可惜接下來球隊接連失誤，進攻也明顯熄火，只能吞下6連敗。

唐斯（Karl-Anthony Towns）得到17分12籃板4助攻2抄截，羅素（D'Angelo Russell）18分7助攻，里德（Naz Reid）16分7籃板。