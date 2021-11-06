NBA／熱火險勝爵士 羅瑞歸隊繳20分大三元

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前場爆冷受到震撼教育 ，被塞爾蒂克以近20分差距痛宰，熱火還賠了夫人又折兵，羅瑞（Kyle Lowry）傷退離場畫面讓人不禁捏把冷汗。6日迎戰西區強敵爵士，羅瑞意外火速復出還繳20分大三元，終場就率隊以118：115退敵。

戰績和熱火一樣在分區名列前茅，爵士此役也有奧援歸隊，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）踝傷缺賽1場後復出。熱火本場雪恥意志濃厚，經歷首節纏鬥，接下來多數時間都維持近雙位數領先，僅只第3節後段很短暫被追平。

沒想到末節還握有19分領先，熱火卻遭爵士強勢反彈，米契爾與康利（Mike Conley）帶起攻勢，一度逼到2分差，所幸巴特勒（Jimmy Butler）把握2罰，且米契爾高難度三分追平嘗試未果，這才分出勝負，他此役狂飆37分為雙方最高。

數據上，巴特勒獲27分，羅瑞添20分、12籃板與10助攻，赫洛（Tyler Herro）重拾板凳暴徒身手，飆進29分，阿德巴約（Bam Adebayo）也貢獻17分。爵士方面，康利另繳18分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）則有16分進帳。