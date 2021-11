NBA／你愛哪一套？75周年賽季新「城市版球衣」出爐

NBA公布28隊專屬城市版球衣。(取材自NBA官方推特)

為了紀念NBA 成立第75個賽季,官方球衣合作夥伴廠商Nike 1日公布28隊專屬城市版(City Edition)球衣,每支球隊選擇隊史經典時刻作元素呈現嶄新設計樣貌。

城市版球衣是Nike接手NBA合約後的全新系列,最初訂下的目標是:每一支球隊會於每一個賽季都推出一款城市版球衣,該城市版球衣的設計都是源自球隊的歷史,或是所在城市的相關淵源。因為這樣「一年一款」的限時限量概念,近年來城市版球衣一直是最受歡迎也銷售最火熱的球衣款式。

🚀🚀🚀 RT to show love for these jerseys! 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/4yVajbBnjg — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 1, 2021

另據HYPEBEAST網站報導,休士頓火箭隊與奧克蘭 魔術隊都再次運用了經典細條紋呈現,亞特蘭大老鷹隊胸前巨鷹令人聯想起穆湯波(Dikembe Mutombo)坐鎮禁區的時期,布魯克林籃網隊則帶有早期紐澤西的配色,夏洛特黃蜂隊更將主場蜂窩狀圖樣融入其中。

These will hit the court for the first time on Wednesday 🔥#DCAboveAll pic.twitter.com/VNgUZeAn4J — Washington Wizards (@WashWizards) November 1, 2021

其他還能看到經典樣貌如芝加哥公牛隊、重現1996-1997賽季的洛杉磯湖人隊、藍橙白復古聖安東尼奧火箭隊、向 麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)致敬的紐約 尼克隊都值得留意。

Paying homage to the legacy of our team and our home🗽 pic.twitter.com/zYoIugedbc — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 1, 2021

之所以選在1日曝光紀念75周年球衣,是因為NBA前身BAA創立賽季首戰就是在這天舉辦,由尼克作客多倫多哈士奇。此外值得一提是,有兩隊選擇了保有過往城市版球衣設計,分別是爵士與太陽。