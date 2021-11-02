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NBA／你愛哪一套？75周年賽季新「城市版球衣」出爐

體育新聞組／綜合報導
NBA公布28隊專屬城市版球衣。（取材自NBA官方推特）
NBA公布28隊專屬城市版球衣。（取材自NBA官方推特）

為了紀念NBA成立第75個賽季，官方球衣合作夥伴廠商Nike 1日公布28隊專屬城市版（City Edition）球衣，每支球隊選擇隊史經典時刻作元素呈現嶄新設計樣貌。

城市版球衣是Nike接手NBA合約後的全新系列，最初訂下的目標是：每一支球隊會於每一個賽季都推出一款城市版球衣，該城市版球衣的設計都是源自球隊的歷史，或是所在城市的相關淵源。因為這樣「一年一款」的限時限量概念，近年來城市版球衣一直是最受歡迎也銷售最火熱的球衣款式。

另據HYPEBEAST網站報導，休士頓火箭隊與奧克蘭魔術隊都再次運用了經典細條紋呈現，亞特蘭大老鷹隊胸前巨鷹令人聯想起穆湯波（Dikembe Mutombo）坐鎮禁區的時期，布魯克林籃網隊則帶有早期紐澤西的配色，夏洛特黃蜂隊更將主場蜂窩狀圖樣融入其中。

其他還能看到經典樣貌如芝加哥公牛隊、重現1996-1997賽季的洛杉磯湖人隊、藍橙白復古聖安東尼奧火箭隊、向 麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）致敬的紐約尼克隊都值得留意。

之所以選在1日曝光紀念75周年球衣，是因為NBA前身BAA創立賽季首戰就是在這天舉辦，由尼克作客多倫多哈士奇。此外值得一提是，有兩隊選擇了保有過往城市版球衣設計，分別是爵士與太陽。

NBA 紐約 奧克蘭

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