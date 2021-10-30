NBA／簽一日合約後退休 諾亞：榮幸終身是公牛人

諾亞（右）和公牛簽下一份象徵性的一日合約，並在主場對尼克的比賽中舉行致敬儀式。（Getty Images）

諾亞（Joakim Noah）和公牛簽下一份象徵性的一日合約，隨後正式以公牛球員身分退休 ；公牛球團亦宣布，將任命諾亞為球隊大使，並且在主場對尼克的比賽中舉行致敬儀式。

幫助佛羅里達大學完成2連霸後，諾亞在2007年選秀會上以首輪第9順位加入公牛，展開他13年的NBA征戰生涯。在公牛待了9年後，諾亞之後陸續待過尼克、灰熊和快艇 ，累積出賽672場，平均得到8.8分9籃板2.8助攻1.3阻攻。

2013-14年賽季，諾亞繳出場均12.6分11.3籃板5.4助攻1.2抄截1.5阻攻的全方位數據，除了榮膺年度最佳防守球員，更同時入選年度最佳第一隊和年度最佳防守第一隊。另一方面，諾亞生涯也曾2度入選全明星賽，2度獲選年度防守第一隊和1次防守第二隊。

放諸公牛隊歷史，諾亞累積1910個進攻籃板，高居第1，803次阻攻排名第3，5387個籃板和3477個防守籃板均排名第4；他曾在2013年2月28日對76人的比賽中搧出11記阻攻，至今仍是隊史最高紀錄。

「能得到我一直敬愛的公牛隊和芝加哥 的認同，我感到非常榮幸。更重要的是，今晚能夠與家人、朋友、前隊友、教練，以及最重要的公牛球迷們一同慶祝，這對我來說意義非凡，我終身都是公牛人，我愛你們。」諾亞感性地說。

「公牛主場的能量激發我瘋狂的一面，在這裡打球，我總會拚到雙腿沒有知覺，用盡一切力量，我沒有任何的遺憾。」

諾亞亦表示，自己不會在意球衣是否被公牛退休。「我沒考慮過這件事情。」諾亞說。