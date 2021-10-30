我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

NBA／簽一日合約後退休 諾亞：榮幸終身是公牛人

體育新聞組╱綜合報導
諾亞（右）和公牛簽下一份象徵性的一日合約，並在主場對尼克的比賽中舉行致敬儀式。（Getty Images）
諾亞（右）和公牛簽下一份象徵性的一日合約，並在主場對尼克的比賽中舉行致敬儀式。（Getty Images）

諾亞（Joakim Noah）和公牛簽下一份象徵性的一日合約，隨後正式以公牛球員身分退休；公牛球團亦宣布，將任命諾亞為球隊大使，並且在主場對尼克的比賽中舉行致敬儀式。

幫助佛羅里達大學完成2連霸後，諾亞在2007年選秀會上以首輪第9順位加入公牛，展開他13年的NBA征戰生涯。在公牛待了9年後，諾亞之後陸續待過尼克、灰熊和快艇，累積出賽672場，平均得到8.8分9籃板2.8助攻1.3阻攻。

2013-14年賽季，諾亞繳出場均12.6分11.3籃板5.4助攻1.2抄截1.5阻攻的全方位數據，除了榮膺年度最佳防守球員，更同時入選年度最佳第一隊和年度最佳防守第一隊。另一方面，諾亞生涯也曾2度入選全明星賽，2度獲選年度防守第一隊和1次防守第二隊。

放諸公牛隊歷史，諾亞累積1910個進攻籃板，高居第1，803次阻攻排名第3，5387個籃板和3477個防守籃板均排名第4；他曾在2013年2月28日對76人的比賽中搧出11記阻攻，至今仍是隊史最高紀錄。

「能得到我一直敬愛的公牛隊和芝加哥的認同，我感到非常榮幸。更重要的是，今晚能夠與家人、朋友、前隊友、教練，以及最重要的公牛球迷們一同慶祝，這對我來說意義非凡，我終身都是公牛人，我愛你們。」諾亞感性地說。

「公牛主場的能量激發我瘋狂的一面，在這裡打球，我總會拚到雙腿沒有知覺，用盡一切力量，我沒有任何的遺憾。」

諾亞亦表示，自己不會在意球衣是否被公牛退休。「我沒考慮過這件事情。」諾亞說。

退休 快艇 芝加哥

上一則

場邊人語／紅雀自誤 綠灣鼓舞

下一則

MLB／「牛棚」對牛隻不敬？動保團體籲改名 球迷反彈

延伸閱讀

NBA／湖人寫隊史難堪紀錄 前公牛教頭建議衛少打替補

NBA／湖人寫隊史難堪紀錄 前公牛教頭建議衛少打替補
西班牙遷徙放牧節 「羊羊大軍」塞爆馬德里街頭

西班牙遷徙放牧節 「羊羊大軍」塞爆馬德里街頭
場邊人語／尼克猛轟 魔術落空

場邊人語／尼克猛轟 魔術落空
200裸模齊聚死海 美藝術家創作挨批大規模放蕩

200裸模齊聚死海 美藝術家創作挨批大規模放蕩

熱門新聞

林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪預告回歸 曬連續17顆三分球影片

2021-10-28 21:36
柯瑞（左）對快艇比賽末節連飆兩記大號三分，原來被喬治（右）給的挑戰激發。（美聯社）

NBA／喬治垃圾話嗆「挑戰Logo Shot」柯瑞立即射爆打臉

2021-10-23 20:53
湖人戴維斯和哈沃德在第二節爆發口角衝突。(影片截圖)

NBA／湖人內鬨？戴維斯、哈沃德場邊爆發衝突

2021-10-23 07:49
湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有在關注南韓影集「魷魚遊戲」。（Getty Images）

發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信

2021-10-27 18:53
Ｃ羅和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚。圖／摘自IG

C羅又當爸 小9歲女友曬照宣布懷雙胞胎

2021-10-28 15:51
瑞度卡努將美網獎杯捐給一路培育她的草地網球協會。（路透）

網球／瑞度卡努捐出美網獎杯 理由很溫暖

2021-10-28 19:11

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石