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喬丹「元祖戰靴」近150萬元天價成交 創拍賣紀錄

編譯張君堯／綜合報導
「籃球之神」麥可喬丹的地位無人不知，其球鞋也是現今許多收藏家追逐的目標。拍賣公司蘇富比24日就在拍賣會上以近150萬美元的天價售出喬丹生涯早期所穿的一雙球鞋、創下紀錄。（取材自推特）
「籃球之神」麥可喬丹的地位無人不知，其球鞋也是現今許多收藏家追逐的目標。拍賣公司蘇富比24日就在拍賣會上以近150萬美元的天價售出喬丹生涯早期所穿的一雙球鞋、創下紀錄。（取材自推特）

「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）的地位無人不知，其球鞋也是現今許多收藏家追逐的目標。拍賣公司蘇富比（Sotheby）24日就在拍賣會上以近150萬美元的天價售出喬丹生涯早期所穿的一雙球鞋、創下紀錄。

彭博報導，此次售出的球鞋是喬丹1984年新秀賽季中第5場NBA比賽中所穿的一雙「Nike Air Ship」，它被視為經典球鞋「喬丹一代」（Air Jordan 1）的前身，同年稍晚耐吉（Nike）開始推出喬丹系列產品，不論在場內外都造成極大轟動。

拍賣公司蘇富比在拍賣會上以近150萬美元的天價售出喬丹生涯早期所穿的一雙球鞋、創...
拍賣公司蘇富比在拍賣會上以近150萬美元的天價售出喬丹生涯早期所穿的一雙球鞋、創下紀錄。（路透）

據估計，這雙鞋的最終售價為147萬美元，蘇富比在聲明中表示，買家是收藏家菲奧雷拉（Nick Fiorella）。蘇富比街頭服飾和現代收藏品部負責人沃特（Brahm Wahter）在拍賣前的一份聲明中表示「這雙球鞋簡直是一件令人難以置信的『神器』，可以追溯到麥可喬丹新秀賽季初期」。

喬丹 拍賣 NBA

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