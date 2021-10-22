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NBA／馬刺破魔術 新陣容好彩頭

體育新聞組／綜合報導
全新馬刺還是夠爭氣，讓教頭波波維奇生涯開幕戰成績來到23勝2敗。（美聯社）
全新馬刺還是夠爭氣，讓教頭波波維奇生涯開幕戰成績來到23勝2敗。（美聯社）

在波波維奇（Gregg Popovich）執教馬刺的第25個開幕戰，球隊陣容也面臨巨大的變動，走上真正意義上的重建之路。

雖然季前未被大多數人看好，不過這支全新的馬刺也呈現嶄新面貌，在主場面對魔術的比賽中，馬刺團隊7人得分超過雙位數，整場比賽最多贏到28分，終場以123：97痛宰對手。

根據統計，加上這場勝利，波波維奇生涯開幕戰成績來到23勝2敗；而他生涯累積勝場數也來到1311勝，距離前面的威肯斯（Lenny Wilkens）和老尼爾森（Don Nelson）還有21勝、24勝。

替補上場的瓦賽爾（Devin Vassell）12投8中，拿到全隊最高19分，外加5助攻2籃板2抄截；華克（Lonnie Walker IV）17分6籃板3助攻，懷特（Derrick White）16分4籃板4助攻。

墨瑞（Dejounte Murray）獲得15分8助攻6籃板4抄截，強森（Keldon Johnson）15分，伯爾特（Jakob Poeltl）12分13籃板7助攻，麥克德莫（Doug McDermott）12分。

在球隊大幅領先的情況下，馬刺也讓今年首輪新秀普里莫（Joshua Primo）上場，他打了4分54秒，命中1記三分球。現年18歲又300天的普里莫是有上過大學的球員中，NBA生涯首場出賽年齡最小的球員。

魔術方面，班霸（Mo Bamba）得到18分4籃板4助攻4阻攻，卡特（Wendell Carter Jr.）13分8籃板，F.華格納（Franz Wagner）12分，洛斯（Terrence Ross）15分，安東尼（Cole Anthony）10分5籃板4助攻。魔術菜鳥薩格斯（Jalen Suggs）手感不佳，14投僅3中，得到10分。

馬刺 NBA

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