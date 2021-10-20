NBA／柯瑞大三元領團隊送30次助攻 勇士逆轉湖人搶首勝

NBA新球季開打，柯瑞（中）19日領軍勇士隊逆轉對手湖人，拿下賽季首勝。（Getty Images）

上季附加賽飲恨湖人 的勇士 ，今日作客洛城雖然前三節苦苦追趕，但在柯瑞 （Stephen Curry）的大三元領軍之下，第四節團隊三分攻勢全面甦醒，一舉扭轉戰局，最終反而是以121比114逆轉紫金軍團，搶下賽季首勝。

上半場比賽，詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下38分，而勇士外線手感欠佳，柯瑞和波爾（Jordan Poole）三分球合計8投僅1中，但即便如此，湖人還是難以有效拉開比分，半場取得59比53領先。

湖人第三節一開始仍維持領先狀態，一度拉開10分差，柯瑞帶動一波9比1的攻勢，讓勇士追到僅差2分；延續這股追分氣勢，波爾、李（Damion Lee）、波特（Otto Porter Jr.）接連轟進三分球，勇士第四節初又發動15比3的猛攻，一口氣超前8分。

詹姆斯、戴維斯和布萊德利（Avery Bradley）隨後合力拿下8分，但柯瑞馬上回敬三分球，布萊德利又轟進三分球，湖人追到2分差；畢耶利察（Nemanja Bjelica）和維金斯（Andrew Wiggins）接著各拿下5分，勇士內外結合擋下湖人的反撲，在客場贏得一場逆轉勝。

柯瑞在被嚴密看管下，全場21投僅5中，只投進2記三分球，但他仍舊扮演穿針引線的角色，攻下21分10籃板10助攻3抄截，完成生涯第8次大三元。

來源：NBA on ESPN

被寄予厚望的波爾貢獻20分3助攻，維金斯12分7籃板，格林6分8籃板6助攻；勇士板凳群發揮優異，畢耶利察7投6中拿下15分11籃板4助攻，李15分，伊古達拉（Andre Iguodala）12分。

勇士第四節轟進6記三分球，可說是球球打中湖人要害。

相較於勇士的團隊均衡攻勢，湖人得分集中在詹姆斯和戴維斯身上。詹姆斯拿到34分11籃板5助攻，包括轟進5記三分球，戴維斯33分11籃板2助攻2阻攻。

但除了兩人之外，陣中無人得分超過雙位數。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）13投4中，得到8分5籃板4助攻，貝茲摩（Kent Bazemore）8分，安東尼（Carmelo Anthony）9分4籃板。