NBA／湖人詹姆斯打疫苗了 不想勸隊友跟進：非我分內事

詹姆斯。（路透）

美國職籃NBA 洛杉磯湖人 超級球星詹姆斯（LeBron James）今天證實他已接種COVID-19疫苗 ，但他表示，說服猶豫不決的球員跟進打疫苗「並非我分內之事」。

詹姆斯先前不願透露自己是否已經施打COVID-19疫苗，堅持施打與否是他和家人的「私事」。

但他今天向記者透露自己已接種了疫苗。湖人正逐步讓整支隊伍和職員都接種疫苗。

詹姆斯說：「到頭來，你嘗試的是在現有選項中找出保護彼此的方法，讓自己有最大的機會能和隊友並肩作戰，在場上做出我們該做的事。」

「終極目標是贏得總冠軍，但這得從保持健康開始，這是最重要的事。」

NBA的2021-22球季例行賽將於10月19日展開，據信有約9成球員已經接種疫苗。

但仍有相當數量的人，要不說自己不去打疫苗，就是拒絕證實自己是否已接種疫苗。

布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）昨天就說自己施打疫苗與否是個人的私事，不會對外公開；華盛頓巫師一哥畢爾（Bradley Beal）則說他因「個人因素」還沒接種疫苗。

針對自己稍早的言論，畢爾今天表示，他「還在考慮去打疫苗的事」。

畢爾在巫師的媒體日上說：「我不是在這裡鼓吹大家別去打疫苗，我也不是在這裡說我不會去打疫苗。」