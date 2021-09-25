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NBA／雷納德無歸期恐整季缺席 新季百大預測第3掉第10

體育新聞組╱綜合報導
受傷的雷納德仍在休養復元過程中，恐要缺席很長一段時間。 （路透資料照片）
受傷的雷納德仍在休養復元過程中，恐要缺席很長一段時間。 （路透資料照片）

快艇隊明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在休賽季期間動刀治療膝傷後，歸期始終未明朗化，而美國媒體也報導，雷納德可能因此缺席整個新賽季例行賽，這也讓他在新賽季的百大球員預測中，從去年的第三名滑落到第十名。

雷納德在上賽季季後賽對戰爵士隊的比賽中傷退，賽季提前報銷，並在休賽季期間進行右膝十字韌帶修復手術，儘管快艇仍是與他達成四年1億7600萬元的續約，但在球團遲遲未明確給予復出時間表的情況下，美國媒體更大膽預測，雷納德可能缺席整個例行賽賽季。

日前快艇老闆鮑爾就曾表示，現階段仍沒有辦法評估雷納德的復出時間，「當然，他新賽季還保有復出的可能性，但這一切仍取決於醫師和他本人。」

受到傷勢影響，雷納德也在「運動畫刊」近日公布的新賽季百大球員中，從上賽季的第三名滑落到第十名，該篇評論中也提到，只要雷納德保持健康他仍是聯盟前三名的球星，尤其是他高效率且全能的表現，讓他在攻守兩端依舊是宰制力十足。

至於新賽季百大球員前三名則分別為籃網隊杜蘭特、公鹿隊安戴托昆波以及湖人隊詹姆斯，其中今夏帶領美國隊在奧運摘金的杜蘭特，在上季季後賽出戰公鹿的系列賽繳出史詩級的表現，讓安戴托昆波都直言杜蘭特就是世界上最好的球員，而兩人在新賽季的MVP之爭也將是可以預期。

NBA西區向來競爭激烈，基本上各隊皆是不進則退，日前美國運動媒體《Clutch Points》分析指出，年年都是冠軍大熱門的快艇，本季有很高的機率將無緣季後賽，最主要原因無疑是雷納德的膝傷。

由雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）領軍的快艇，不但是西區最強的球隊之一，每年更是被球迷和專家看好能衝擊冠軍，去年他們甚至一路殺進西區決賽，原本冠軍看似勝券在握，最終卻六場輸給炙手可熱的太陽。有諸多因素導致快艇無緣年度總冠軍，但他們失利的最主要原因無疑是是雷納德的膝傷。

快艇若想擊敗中後段班的球隊仍將不成問題，但考量到西區有眾多強權，因此快艇要如何維持自己的競爭力，將會是一大考驗。

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