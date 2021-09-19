NBA／柯瑞改變了籃球 伊古達拉：以前打球誰敢笑

柯瑞。（路透）

《TNT》電視球評史密斯（Kenny Smith）日前曾讚賞柯瑞 （Stephen Curry）是不可思議球員，其對於籃球的影響力之大，儼然就如同這個世代的喬丹 （Michael Jordan）。今夏重返勇士 的伊古達拉（Andre Iguodala）也有類似的看法。

伊古達拉表示，柯瑞除了促成整個聯盟走入「三分遠射時代」，其帶來的影響力遠遠不止於此。

「我認為他改變了比賽，」伊古達拉說，「過去當你帶著歡樂氣氛打球時，你會被認為是軟弱的。像巴克利（Charles Barkley）、歐克利（Charles Oakley）、梅森（Anthony Mason）等都以強硬風格得到極高評價，以往在場上你露出微笑，會被視為弱點，你必須展現兇狠的一面，一如萊里（Pat Riley）時期的尼克。」

伊古達拉繼續說道：「所以當柯瑞開始在場上大笑、抖動他的肩膀、狂轟中場大號三分，你可以看到他所帶來的那些改變！」

「你可以看到里拉德（Damian Lillard）、楊恩（Trae Young）、唐西奇（Luka Doncic）開始後撤步投中場三分，所有人都因此瘋狂了。大家可以從中享受比賽，帶著微笑打球，這就是柯瑞效應，真的很特別。他徹底改變了籃球比賽。」