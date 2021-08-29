NBA專欄／對手砸錢組團 公鹿衛冕難度高

在各隊拚命補強下，安戴托昆波所屬的公鹿衛冕難度不小。（路透）

今年季外最具話題性的自由市場補強，無非就是東西區奪冠圓夢列車紛紛啟航的組團消息。新科總冠軍公鹿想力拚二連霸，在東區想出線要遭遇的還不止上述兩隊的強力威脅。

公鹿雖在字母 哥的帶領之下幫助密爾瓦基風光奪得50年來的首冠，但是冠軍魅力仍不敵小市場球隊的商業吸引力不足的現實。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今年展示不同的進攻技巧嘗試，彰顯出他力求突破與進步的體現，歷經今年的季後賽 想必對他的心理層面也會有相當程度的提升。多次於隊友不在狀態的危急之際，仍隻手遮天扭轉戰局，相信新球季安戴托昆波在進攻端、組織策應方面還會有更果決、有變化性的球技演出。

攤開冠軍陣容，塔克（PJ Tucker）離隊將會令布丹霍澤（Mike Budenholzer）的小陣容的戰術無法實行，對手一直補強的情況下，衛冕軍公鹿新賽季恐怕是舉步維艱。

哈勒戴（Jrue Holiday）從後場能守到鋒線的多功能將對公鹿格外重要，而季後賽期間球隊因為傷兵後場深度明顯不足，哈勒戴與米道頓（Khris Middleton）幾乎操好操滿。新球季迪文森佐（Donte DiVincenzo）的歸建，也會是後場調度的重要看點。 此外還須借重健康的希爾（George Hill）的豐富經驗來控場。

至於塔克留下的空缺如何彌補，我認為板凳上的波提斯（Bobby Portis）會是重要因子，他在今年季後賽字母哥缺陣期間已多次展現他是擁有得分與防守的能耐，且先發與替補定位的轉換並不會對他的表現造成太大的阻礙。

公鹿靠著安戴托昆波的帶領也許有機會在例行賽虎虎生風，但是面對來勢洶洶的多方組團挑戰，季後賽靠字母哥一個人很難走到最後。

不靠球星名氣，不倚賴大城市喧囂的繁華魅力，靠著團隊一心的發揮，公鹿才有辦法在充滿嚴峻挑戰的環境中，再次叩關總決賽舞台。（取材自UDN聯合新聞網）