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NBA／湖人對決籃網 聖誕好戲上菜

體育新聞組／綜合報導
從賽程便可發現，詹姆斯率領的湖人仍是聯盟最受關注球隊。（路透）
從賽程便可發現，詹姆斯率領的湖人仍是聯盟最受關注球隊。（路透）

NBA官方正式公布新賽季也是成立75周年的完整賽程，其中包括經典對戰組合也就是含元老3隊，還有重現史上第一場NBA賽事。外媒也整理全美直播賽事場次，最受青睞的前三強依序為湖人勇士與籃網。

為了紀念成立75周年盛大場合，官方安排經典對戰組合在12月中旬，創立以來就存在至今的勇士、塞爾蒂克與尼克將在三場比賽對決彼此，而1946年11月1號是NBA史上第一場比賽，由尼克作客加拿大對多倫多哈士奇（Huskies），時隔75年再重現，尼克屆時將迎戰暴龍，但是在紐約進行。

至於代表球隊受到矚目程度的全美轉播安排上，若計算「ABC/ESPN」與「TNT」，但不含「NBA TV」，湖人29場依舊領先群雄，勇士28場以些微差距居次，籃網25場排第3，至於衛冕軍公鹿24場列第4，飲恨總冠軍賽的太陽22場為第5，對比上季像鵜鶘今年在全美轉播場次上就大跌。若加上NBA TV，湖人的全國轉播則多達42場。

今年球季也將是湖人連續23個球季出戰聖誕大戰，屆時將在主場迎戰籃網。其他備受矚目的主場比賽，還有11月10日對上熱火，12月7日對決塞爾蒂克，1月17日打爵士，以及2月8日打公鹿。

1月下旬，湖人也將展開本季最長的客場之旅，一共有六場比賽。此外，湖人本季也有12次「背靠背」比賽，但其中有兩次不必舟車勞頓。

湖人 NBA 勇士

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