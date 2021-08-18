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美男籃奧運奪金 波總槓酸民：你們現在該有多喜歡我們

體育新聞組／綜合報導
美國男籃總教頭波波維奇（中）。 （美聯社）
美國男籃總教頭波波維奇（中）。 （美聯社）

本屆東京奧運美國男籃倒吃甘蔗，小組戰不敵法國後未嘗敗績，最終成功締造四連霸，總教頭波波維奇（Gregg Popovich）也如釋重負，他在休息室對球員們發表演說，最後忍不住爆粗口，嗆起當時唱衰美國的酸民，引起美國隊全員鼓掌喝采。

美國男籃在練習賽時期爆冷吞下兩敗，其中一次還是輸給奈及利亞，當時引來不少非議，不少球員被被認為不夠格入選，甚至被批為「不配稱為夢幻隊」，波波維奇向成員們精神喊話：「你們經歷了這些事情，甚至連家人都受到了同樣的批評。」他哽咽表示「所以我很自豪自己是其中的一員，這是我籃球生涯中最棒的經歷。」

壓力完全釋放的波波維奇最後補上：「我現在只想對這些人說，『你們現在他媽的有多喜歡我們，賤人』！」博得滿堂彩。

美國 東京奧運

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