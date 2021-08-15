NBA／湖人補強、迎第19個賽季 36歲詹姆斯喊：迫不及待

現年36歲的詹姆斯即將邁入生涯第19個賽季。（ 路透）

現年36歲的詹姆斯（LeBron James）即將邁入生涯第19個賽季，今日他在個人IG上亦興奮表示，自己已經迫不及待新賽季的到來。

「第19個賽季就要到來了！而我就像第一個賽季那樣興奮！迫不及待新賽季開始！」詹姆斯寫道。除了表達對於新賽季的渴望外，詹姆斯文中也不忘宣傳了一下自己的「LeBron 19」球鞋。

生涯第18個賽季，詹姆斯受到傷勢影響，僅出賽了45場，但仍維持平均25分7.8助攻7.7籃板11.1抄截的高水準表現，絲毫不見衰退。雖然湖人季後賽 首輪就遭到淘汰，無緣實現衛冕，不過在獲得更多休息時間後，詹姆斯顯然能儲備更多能量因應新賽季的到來。

特別是今年休賽季，湖人大刀闊斧進行補強，除了迎來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），重新組成三巨頭，更陸續簽下哈沃德（Dwight Howard）、安東尼（Carmelo Anthony）、亞瑞查（Trevor Ariza）、貝茲摩（Kent Bazemore）、艾靈頓（Wayne Ellington）、蒙克（Malik Monk）、納恩（Kendrick Nunn）等好手，整體戰力和陣容深度大幅提升，展現問鼎總冠軍的強勁氣勢。