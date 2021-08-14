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NBA／雷納德 4年1.7億美元續搭快艇 拚隊史首冠

體育新聞組╱綜合報導
快艇將會與雷納德簽下一紙4年價值1.76億美元的頂薪合約，其中第四年為球員選項。 （美聯社）
快艇將會與雷納德簽下一紙4年價值1.76億美元的頂薪合約，其中第四年為球員選項。 （美聯社）

在連續兩年季後賽都敗興而歸後，快艇隊仍在12日與球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）達成4年1億7009萬美元頂級續約協議，讓快艇新賽季戰力「保底」，繼續扮演衝擊總冠軍的角色。

在同城的湖人隊於休賽季期間大幅替換陣容後，快艇今年夏天則是專注在維持現有陣容，在成功續留了傑克森、貝頓、伊巴卡等人後，又與日前跳脫合約的雷納德達成續約協議，新賽季的主力陣容與上賽季相去不遠，依舊會是挑戰冠軍的熱門球隊。

談到球隊完成了休賽季最重要的課題，快艇籃球營運總裁法蘭克透過聲明表示，「雷納德是一名超凡的球員，且不斷在求進步，我們保有著相同的目標，並達成了長期合作的共識。這次續約對於球隊和球迷來說都是一個重要的時刻，我們會繼續打造一支冠軍級別的球隊，讓球員能夠找到成就、邁向成功。」

雷納德在上季季後賽期間因右膝蓋進行前十字韌帶修復手術，導致他缺席了快艇的最後8場季後賽，新賽季恐怕也會缺席大半球季，不過他仍是與快艇隊友保持聯繫，甚至日前還和喬治、傑克森一起到拉斯維加斯觀賞夏季聯賽。

雷納德上賽季代表快艇出賽52場，平均拿下24.8分、6.5籃板和5.2助攻的全能數據，在與球隊完成續約後，也代表快艇將擁有雷納德與喬治的雙星組合至少再三個賽季，第4個賽季兩人也將保有球員選擇權，而快艇最快在那一年就能順利進駐新主場。

快艇在上個賽季首度闖進西區冠軍賽，不過最終不敵太陽，無緣隊史首次總冠軍賽。休賽季期間，快艇將上賽季的陣容大致續留，除了雷納德之外，也先後留下了傑克森（Reggie Jackson）、伊巴卡（Serge Ibaka）和貝頓（Nicolas Batum），下賽季將要再度挑戰隊史首冠。

快艇 季後賽 總冠軍賽

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