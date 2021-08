NBA／安戴托昆波新傳記出版 曝光內容扯出基德執教爭議

安戴托昆波(左)與基德。 (Getty Images)

作者菲德(Mirin Fader)日前出版《Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP》,這本以安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)為主角的新書部分內容也在網路曝光,意外扯出公鹿前教頭基德(Jason Kidd)執教爭議。

書中提到公鹿在聖誕節 前夕搞砸1場該贏未贏比賽,基德於是決定不給球員放假,假日期間照常訓練操課,且刻意把標準提高到不可能達成程度,讓球員都被操得半死,還逼全隊進泳池訓練,儘管有一半人不會游泳。

當時隊上中鋒桑德斯 (Larry Sanders)更倍受基德言語霸凌,更在書中透露:「我全身都出現抽搐狀況,且不管是生理還是心理都無法再忍受下去。」桑德斯事後甚至還住進醫院,而他之後也因心理問題突然離開NBA。

而基德執教風格雖勢必引發爭議,當事人桑德斯也替前教頭緩頰:「我相信他不是壞人。」此外書中節錄片段裡頭也有幾位前公鹿助教還有前球員指出,基德方法或許不是多數人可接受,但確實可以啟到效果。