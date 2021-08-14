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NBA／安戴托昆波新傳記出版 曝光內容扯出基德執教爭議

體育新聞組╱綜合報導
安戴托昆波(左)與基德。 (Getty Images)
安戴托昆波(左)與基德。 (Getty Images)

作者菲德（Mirin Fader）日前出版《Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP》，這本以安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）為主角的新書部分內容也在網路曝光，意外扯出公鹿前教頭基德（Jason Kidd）執教爭議。

書中提到公鹿在聖誕節前夕搞砸1場該贏未贏比賽，基德於是決定不給球員放假，假日期間照常訓練操課，且刻意把標準提高到不可能達成程度，讓球員都被操得半死，還逼全隊進泳池訓練，儘管有一半人不會游泳。

當時隊上中鋒桑德斯（Larry Sanders）更倍受基德言語霸凌，更在書中透露：「我全身都出現抽搐狀況，且不管是生理還是心理都無法再忍受下去。」桑德斯事後甚至還住進醫院，而他之後也因心理問題突然離開NBA。

而基德執教風格雖勢必引發爭議，當事人桑德斯也替前教頭緩頰：「我相信他不是壞人。」此外書中節錄片段裡頭也有幾位前公鹿助教還有前球員指出，基德方法或許不是多數人可接受，但確實可以啟到效果。

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