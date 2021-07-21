NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

安戴托昆波狂飆50分14籃板5阻攻2助攻，一舉刷新生涯季後賽得分紀錄。(歐新社)

「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在關鍵第六戰全面爆發，全場25投16中，就連為人詬病的罰球都繳出19投17中的超水準演出，個人狂飆50分14籃板5阻攻2助攻，一舉刷新生涯季後賽 得分紀錄，帶領公鹿以105：98擊退太陽，4勝2敗勇奪總冠軍。

隨著公鹿4勝2敗奪下相隔50年的總冠軍，字母哥也順利獲選總冠軍MVP，也是為史上首位希臘球員。

這是公鹿自1971年以來再次奪冠，期間已經相隔50年之久。至於太陽則是持續悲情，再度錯失隊史首冠機會。公鹿成為第5支在0比2落後情況下逆轉奪冠的球隊，也是2006年的邁阿密熱火之後，首支2連敗後4連勝奪冠的球隊。

公鹿睽違46年封王。(歐新社)

安戴托昆波在這個系列賽第3次單場至少拿到40分10籃板。此外，安戴托昆波更是史上首位在總冠軍賽 單場得到至少50分10籃板5阻攻的球員。

公鹿開賽後很快就進入狀態，安戴托昆波和米道頓（Khris Middleton）首節合力拿下17分，壓過太陽全隊得分，太陽團隊命中率僅有29.2%，公鹿趁勢拉開比分，取得29比16領先。

但進入第二節形勢逆轉，保羅（Chris Paul）獨拿10分帶動太陽隊找回準星，命中率提升到61.1%，反觀公鹿卻是完全熄火，只能流於單打，單節20投4中，三分球8投盡墨，太陽一波猛烈攻勢，一口氣超前比分，半場反而以47:42超前。

眼見球隊浪費領先優勢，安戴托昆波第三節挺身而出，單節11投6中而且7罰全中，一人獨拿20分，可說是讓太陽防線面臨強大壓力。雖然太陽在這一節仍維持優異的投籃狀態，但仍是被公鹿逼平戰局，雙方回到原點。

波提斯（Bobby Portis）和哈勒戴（Jrue Holiday）第四節初接連得分，安戴托昆波延續氣勢也拿到8分，幫助公鹿取得6分領先；雖然太陽持續追趕，然而米道頓、安戴托昆波先後得手，一再擋下對手反撲氣勢，也讓主場球迷歡聲雷動。

除了安戴托昆波宛如天神降臨般的個人秀外，米道頓補上17分5籃板5助攻，哈勒戴12分11助攻9籃板4抄截，但19投僅4中；洛培茲（Brook Lopez）10分8籃板，波提斯16分。

太陽方面，保羅19投11中，奮力拿下26分5助攻，布克（Devin Booker）22投8中，得到19分5助攻3籃板，克勞德（Jae Crowder）15分13籃板4抄截，艾頓（Deandre Ayton）12分6籃板2抄截2阻攻。