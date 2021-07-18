NBA／詹姆斯不只現身觀眾席力挺 保羅：他還傳簡訊來

詹姆斯（中）17日在總冠軍第五戰親赴鳳凰城觀賽。（美聯社）

詹姆斯（LeBron James）日前現身脫口秀節目，提到自己非常關注總冠軍賽 ，因為就像自己愛駒正參加賽馬一樣，好朋友保羅（Chris Paul）太陽目前正與公鹿激烈廝殺，而保羅也證實詹姆斯確實有傳簡訊來，其他「香蕉船兄弟」成員也是。

詹姆斯17日在總冠軍第五戰也親赴鳳凰城觀賽，自己高中時代好友、一直以來擔任自己私人助理的米姆斯（Randy Mims）也隨行作伴，事實上保羅跟詹姆斯都提到，前者先前在後者效力騎士時總冠軍賽對決馬刺 也曾現身表示支持。

詹姆斯說：「那時候正好是總冠軍賽（註：2007年），保羅是我二兒子的教父，所以我們一起在醫院迎接我二兒子誕生。」保羅也指出：「過去詹姆斯跟馬刺在總冠軍在對決，我也在場陪過他，當然我們平常一群兄弟總是都有在傳簡訊啦。」

詹姆斯在公鹿太陽第5戰現場也有短暫受訪，他表示：「我太為保羅感到驕傲了，這是他第一次打總冠軍賽，所以我一定要好好回報他一下，我們一直彼此支持，這打從我們加入NBA 以來就是如此。」可惜保羅所屬太陽這場以119：123惜敗遭公鹿聽牌。