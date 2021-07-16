NBA／米道頓拯救公鹿 感謝隊友信任

公鹿隊米道頓（22號）14日表現亮眼，受到隊友的簇擁。（Getty Images）

NBA總冠軍賽 第五戰，本場比賽公鹿的米道頓（Khris Middleton）和太陽的布克（Devin Booker）互演飆分秀，分別攻下40分及42分的高分。在比賽結束前，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的關鍵火鍋，及保羅（Chris Paul）致命失誤，成為公鹿能在比賽尾聲鎖定勝利的主因。

賽後，米道頓也說到隊友與他之間的信任：「我的隊友、教練以及球團內的其他人，他們對我的意見最重要。對不起，但我真的不在乎媒體怎麼寫，或是其他人怎麼想，不論是好還是壞。我覺得最重要的是，讓我的隊友對我有信心。」

米道頓隨後也說到拿下主場的關鍵：「我在這裡已經打了兩年，我想我在太陽主場必須多出手，也得學習在客場把握度更高，這對我來說不容易，但還是得找到方法。」

公鹿當家球星安戴托昆波則是先談到關鍵的火鍋：「就是一波快速的防守，老實說我一開始以為他會在我頭上灌籃。我還是不管一切盡力伸長手臂，為了贏得比賽就得把自己放在適合的位置上。」

之後安戴托昆波也談到好搭檔的火燙表現：「他打得很積極，我不斷和他溝通，試著讓他有空檔，讓他在肘區可以跳投，或是在底角有機會。今晚我們希望他多持球，我們想讓他成為最後的決策者，我們知道他會投進關鍵球，但他今天真的是太不可思議了。」