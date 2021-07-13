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總冠軍賽連2戰飆40分雙十 字母哥史上第3人

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波近況火熱。（Getty Images）
安戴托昆波近況火熱。（Getty Images）

前一戰拿下42分12籃板4助攻的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），11日總冠軍賽第3戰又飆出41分13籃板6助攻，這讓他成為史上第3位在總冠軍賽連兩場至少拿到40分外加雙十演出的球員，前兩人分別是2016年的詹姆斯（LeBron James）和2000年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）。這也是安戴托昆波本季季後賽第11場至少攻下30分10籃板的比賽，超越了傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為公鹿隊史上單一季後賽最多場次至少30分10籃板的球員。

詹姆斯是在對勇士的第5和第6戰分別拿到41分16籃板7助攻、41分11助攻8籃板的成績；至於歐尼爾則是在對溜馬前兩戰分別得到43分19籃板4助攻3阻攻、40分24籃板4助攻3阻攻。

此外，《ESPN》統計顯示，安戴托昆波這場比賽在禁區12投全中得到24分，追平過去25年來總冠軍賽的紀錄。2004年的歐尼爾和2017年的詹姆斯曾達成過。

根據統計，安戴托昆波也是2000年以來第5位在總冠軍賽至少拿到40分10籃板5助攻的球員，前4人分別詹姆斯（5次）、歐尼爾（2次）、杜蘭特（Kevin Durant）和巴特勒（Jimmy Butler）。

賽後，安戴托昆波說道：「我只是試著上場享受比賽，試著好好發揮，將我自己放到會成功的位置上。我所做的就是認真面對每一次進攻，我試著讓我自己在正確且會成功的地方。有時是控球，有時在外線，有時是為隊友掩護。」

公鹿將會在休息2天之後，14日在主場繼續與太陽進行第4戰。

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