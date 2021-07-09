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NBA／貝佛利願留快艇 傳籃網向勒夫招手

體育新聞組／綜合報導
貝佛利是快艇倚重的戰將（美聯社）。
貝佛利是快艇倚重的戰將（美聯社）。

據報導，消息人士透露，快艇隊貝佛利（Patrick Beverley）願意在今年休賽季期間和球團展開提前續約談判。此外，有傳言騎士隊勒夫不滿球隊重建，可能尋求買斷。

報導指出，貝佛利很喜歡在快艇打球，也樂於為老闆鮑默（Steve Ballmer）效力；同時他也和運營總裁法蘭克（Lawrence Frank）及其家人保持不錯的關係。

以遊走爭議界線的鐵血防守聞名的貝佛利，如瘋狗般的緊貼纏繞，在快艇防守體系中是很重要的一環，今年季後賽他針對對方得分悍將的防守表現也確實有目共睹。

貝佛利是在2019年和快艇簽下三年4000萬美元的合約，這份合約將在2022年夏天到期，2021-22賽季貝佛利的年薪將是1430萬美元。

另一方面，本季受傷病纏身影響，勒夫的成績不如以往，目前人在美國隊備戰奧運的勒夫，倘若能夠進一步在東京奧運證明自己的身手，其價值勢必會有所上升。

外界揣測，勒夫的下家很可能是籃網，外界猜測杜蘭特（Kevin Durant）可能會在奧運期間招募勒夫。這或許也符合籃網的作風，他們在上個賽季就先後找來了葛里芬（Blake Griffin）及艾德里奇（LaMarcus Aldridge），兩人皆是以買斷後加盟的方式加入籃網。不過艾德里奇因心臟問題而退休，但葛里芬則是在季後賽扛下了先發中鋒的位置，表現相當活躍。

除籃網以外，其他球隊也對勒夫虎視眈眈，據「舊金山紀事報」報導，若勒夫真的買斷，勇士將會全力搶人。此外，也有媒體報導熱火同樣對勒夫非常感興趣。熱火在季中交易送走歐林尼克（Kelly Olynyk），也因此陣中缺少具外線能力的禁區球員，若找來勒夫將能補上這個空缺。

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