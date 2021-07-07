NBA／字母哥復出不敵三劍客 太陽總冠軍賽G1力壓公鹿

太陽以118：105擊敗公鹿，在總冠軍戰取得1：0領先。（Getty Images）

生涯16年首度打總冠軍賽 ，36歲的保羅（Chris Paul）表現可說是充滿能量，全場19投12中包括三分球7投4中，獨拿32分9助攻3籃板1抄截，搭配布克（Devin Booker）的27分6助攻3抄截、艾頓（Deandre Ayton）的22分19籃板，太陽從開賽後就主導著比賽節奏，第三節一度拉開到20分差，最終在主場以118：105力壓公鹿，取得系列賽首場勝利。

「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役從膝傷中回歸，並在上半場就拿到10分9籃板3助攻，不過公鹿在攻守兩端的運作顯然節奏是被太陽帶著走，在保羅、布克和艾頓合力拿下37分的帶動下，太陽半場取得57：49領先優勢。

進入第三節，太陽團隊進攻更加凌厲，攻守轉換和外圍發揮不斷衝擊公鹿防線，進攻可說是全面開花，保羅在這一節7投6中獨拿16分，幫助太陽一度將差距擴大到20分差。

「字母哥」安德托昆波（左）復出，但太陽保羅大爆發。（路透）

公鹿在第四節雖然曾把差距縮小到個位數分差，但防守端還是擋不住太陽的攻勢，太陽在保羅的掌控下，維持10分上下的領先優勢，順利收下勝利。

太陽除了三劍客的強力表現外，布里吉斯（Mikal Bridges）補上14分，強森（Cameron Johnson）和佩恩（Cameron Payne）從板凳殺出，各拿到10分。

公鹿方面，安戴托昆波出賽35分鐘，11投6中包括12罰7中，拿到20分17籃板4助攻2抄截；米道頓（Khris Middleton）攻下全隊最高29分，另外還有7籃板4助攻，洛培茲（Brook Lopez）17分6籃板。哈勒戴（Jrue Holiday）手感欠佳，14投4中得到10分9助攻7籃板。