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NBA／康利喊話愛球隊想繼續合作 傳爵士全力留人

體育新聞組╱綜合報導
康利想續留爵士。（Getty Images）
康利想續留爵士。（Getty Images）

爵士今年以聯盟最佳戰績進入到季後賽，不過在第二輪是遭到快艇淘汰。根據《The Athletic》爵士隨隊記者瓊斯（Tony Jones）報導，爵士將在休賽季極力簽回即將成為自由球員的明星控衛康利（Mike Conley）。

不過爵士已與米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert）以高薪續約，兩人下賽季的薪資合計為6340萬美元，爵士團隊目前下季總薪資約為1.333億美元。根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski） 報導，下賽季的豪華稅門檻將會是1.366億美元，因此爵士恐難以避免突破豪華稅線。

康利本人也曾在今年初曾表達留隊意願，他告訴瓊斯：「我最近和我老婆討論，我們喜愛這裡，我想不到我能去其他地方打這種球風。因為當休賽季來臨時，絕對會有很多人在談論這件事。不過就我目前看來，這支球隊非常特別。因為我們的球風，還有每個人都在攻守兩端用盡全力。」

康利本季例行賽出賽51場，場均攻下16.2分6助攻。康利本季也受惠於爵士的三分球風，繳出生涯新高41.2%的三分球命中率。不過到季後賽康利因傷所困，缺席了幾乎整個與快艇的系列賽，直到第6戰才出賽。

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