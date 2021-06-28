NBA／米道頓末節爆發飆20分 公鹿逆轉老鷹系列賽領先

米道頓（中）第四節火力爆發，終場攻下38分，幫助公鹿取得系列賽2勝1負領先優勢。（路透）

前二戰在自家主場與老鷹戰成1勝1負平手，公鹿27日開拔至亞特蘭大 作客，克服一度落後達15分的慢熱開局，靠米道頓（Khris Middleton）第四節火力爆發，且終場拿到追平季後賽 生涯最高的38分，以113：102擊退老鷹，取得系列賽2勝1負領先優勢。

老鷹此役早早就火力全開，比賽進行到首節5分14秒，握有25：10領先，不過公鹿很快重整旗鼓咬上比分，而安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在第二與第三節合攻23分，老鷹也有楊恩（Trae Young）與蓋里納利（Danilo Gallinari）聯手與之抗衡。

只是手感發燙的楊恩卻意外踩到場邊裁判扭傷右踝，短暫退場重新貼紮且接受簡單檢查才重返比賽，但傷勢顯然帶給他影響，移動時不甚流暢且臉露不適神色。而老鷹末節眼見取得7分超前，但米道頓發揮關鍵殺手特質，連取公鹿接著所拿13分中11分。

再來安戴托昆波也共襄盛舉，且老鷹投籃失準讓公鹿完成逆襲翻盤，最終米道頓一口氣末節狂飆20分，而老鷹全隊該節也不過拿到17分。安戴托昆波全場則有33分、11籃板貢獻，波提斯（Bobby Portis）添17分；老鷹以楊恩35分居首，蓋里納利獲18分。