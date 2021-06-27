NBA／快艇下半場反撲未果 太陽把握罰球驚險聽牌

握有兩位數領先分數的太陽在下半場再次遭到快艇的強力反撲，圖為快艇喬治（中）上籃。（歐新社）

雖然上半場戰況呈現一面倒，但握有兩位數領先分數的太陽卻在下半場再次遭到快艇 的強力反撲，第三節一口氣將比分追回。不過第四節雙方進入防守大戰，兩邊進攻手感都不佳，比賽也一直僵持到最後讀秒階段。維持一球差距的太陽，最終的罰球對決還是沒讓快艇有超前機會，太陽以84：80驚險過關，系列賽取得三勝一敗聽牌優勢。

前一戰在下半場攻守遭到壓制的太陽，此役一開賽就以其人之道，還治其人之身，艾頓（Deandre Ayton）和布克（Devin Booker）積極搶攻，兩人上半場合拿26分，其他球員也有貢獻，加上防守端迫使快艇命中率跌至3成以下，讓太陽在一路領先情況下，半場取得50：36領先優勢。

儘管落後，但快艇再度發揮韌性，第三節防守持續加溫，進攻端更是逐漸找回手感，命中率大幅提升到55.0%，並迫使太陽命中率壓制在3成內，其中傑克森（Reggie Jackson）單節獨拿9分，帶動球隊一波猛攻，在三節結束後將比分縮小到3分差。

第四節快艇持續追趕，雙方肢體對抗也趨於激烈，一度長達4分鐘兩隊都面臨履投不進的狀況，比分也一直停留在71：70。艾頓和布克先後進球，傑克森也不甘示弱補上4分。喬治（Paul George）除了一開始得到4分，後續投籃狀態不佳，多次跳投都未能得手；保羅切入突破拿到分數，而後布克兩罰命中，太陽取得5分領先優勢。

最後關鍵兩分鐘，布克切入被吹進攻犯規，提前6犯畢業，曼恩（Terance Mann）隨後禁區拿下兩分；暫停過後，保羅（Chris Paul）跳投未中，艾頓搶下重要進攻籃板，但保羅再次錯失17呎跳投，讓快艇搶得籃板，比賽也僅剩下17.4秒。雙方最後上演罰球大戰，喬治關鍵罰球失手，導致快艇還是沒能壓過比分，只能飲恨輸球。

艾頓展現禁區破壞力，攻下19分22籃板3助攻4阻攻，籃板球創下生涯新高；布克拿下25分，保羅16分7助攻4籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）6分13籃板3助攻2阻攻。

喬治23分16籃板6助攻，18罰12中；傑克森拿下20分5籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）13分14籃板，曼恩12分4籃板。

太陽全隊命中率僅36.0%，三分球20投4中，快艇更僅有32.5%，三分球31投5中。