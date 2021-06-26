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NBA／皮朋批不打團隊戰 杜蘭特嗆：你連最後一擊都無法

體育新聞組╱綜合報導
杜蘭特和籃網老闆蔡崇信夫婦合影。(取材自推特)
杜蘭特和籃網老闆蔡崇信夫婦合影。(取材自推特)

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）24日前往巴克萊中心（Barclays Center）觀看WNBA紐約自由人隊主場迎戰芝加哥天空隊的比賽，而同行的還包括籃網老闆蔡崇信和他的夫人吳明華，3人也被媒體捕捉合影。對於皮朋抨擊他「不知道怎麼樣打團隊籃球」，杜蘭特則做出反擊。

資產高達111億美元的蔡崇信，除了收購布魯克林籃網外，他同時也是紐約自由人隊的老闆。

籃網雖然耗鉅資力組三巨頭，但在例行賽3人就因各自傷勢鮮少合體，即便季後賽三巨頭聯手出擊，但在哈登（James Harden）帶傷上陣、而厄文（Kyrie Irving）更是腳踝扭傷報銷的情況下，籃網第二輪歷經7場血戰，最終仍是不敵公鹿，無緣自2003年再度闖進東區冠軍賽。

退役傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）日前曾談到杜蘭特（Kevin Durant）在籃網與公鹿第7戰所投的追平球，他表示：「像杜蘭特這樣擁有這麼好進攻能力的球員，卻成為籃網自己的敵人，因為他不知道怎麼樣打團隊籃球。」

皮朋更繼續開砲拿杜蘭特來和詹姆斯（LeBron James）做比較：「你有看過詹姆斯這樣投籃嗎？他不會，因為他會打得更聰明，他會讓對手來包夾他，那是杜蘭特做不到的。杜蘭特比詹姆斯還會得分，但他超越詹姆斯了嗎？並沒有，他試著獨自擊敗公鹿而不是運用他的團隊。詹姆斯會試著想辦法打敗公鹿且不讓自己耗盡全力，且也不會自己那樣丟最後一擊，杜蘭特不是詹姆斯，詹姆斯也不是杜蘭特。」

看到這番言論的杜蘭特也在推特上回應反擊：「偉大的皮朋拒絕操刀最後一擊，是不是因為他認為他的教練為更好的射手制定了戰術？」不過杜蘭特的砲火不只如此，他更指出皮朋在1997-98賽季動手術是刻意的：「皮朋這傢伙也為了想要好好享受他的暑假所以他選擇在季中動手術，哈哈！嘿皮朋，他們是跟隨傑克森（Phil Jackson）而不是你。」

紐約 厄文 季後賽

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