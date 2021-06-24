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NBA／杜蘭特挑戰3度奧運摘金 夢幻隊12人名單出爐

中央社／紐約23日綜合報導
（Getty Images）
（Getty Images）

體育電視頻道ESPN報導，籃網的杜蘭特將3度參加奧運，為美國爭取4連霸。先前傳出將會參賽的哈登，則因養傷退出。

ESPN網站上的報導指出，這次美國男籃名單中，只有美國職籃NBA布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant）和金州勇士的葛林（Draymond Green）曾參加2016年的里約奧運。杜蘭特所屬的籃網，本季在季後賽次輪，遭密爾瓦基公鹿淘汰。

根據ESPN的報導，在芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、底特律活塞的葛蘭特（Jerami Grant）承諾將會參賽後，美國男籃的最終名單今天出爐。

美國男籃國家隊總監柯蘭基羅（Jerry Colangelo）告訴ESPN，籃網明星後衛哈登（James Harden）因為腿筋傷勢不得不退出奧運。

這次參加東京奧運的美國男籃成員將包括：波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、華盛頓巫師的畢爾（Bradley Beal）、邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）、波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）和勇士的葛林。

根據報導，這次的成員還包括幫助美國在2012倫敦奧運摘金的克里夫蘭騎士前鋒洛夫（Kevin Love）。

其他3名據報也在美國男籃名單的球員，目前還在打NBA季後賽，這些球員是鳳凰城太陽的搖擺人布克（Devin Booker），及公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）和後衛哈勒戴（Jrue Holiday）。

這3人都可能隨球隊爭奪NBA總冠軍，7戰4勝制的總冠軍賽若打滿7場，最晚會到7月22日才結束，那時已經是東京奧運開幕的前一天了。

柯蘭基羅告訴ESPN，那3人同意另外搭乘私人飛機前往日本。美國男籃在東京奧運的第一場比賽，將在7月25日對上法國。

美國將於7月4日在拉斯維加斯開始集訓，並會在前往日本前打練習賽。

東京奧運 美國 NBA

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