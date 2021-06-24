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NBA／太陽致勝球安排 教頭：仿效2017年戰術

體育新聞組╱綜合報導
教頭威廉斯最後一擊的戰術安排，艾頓也成功執行，深獲各界讚賞。 (Getty Images)
教頭威廉斯最後一擊的戰術安排，艾頓也成功執行，深獲各界讚賞。 (Getty Images)

威廉斯（Monty Williams）本季贏得教練公會由同儕評選的年度最佳教練，而在官方獎項由媒體投票結果也只以些微差距敗給最終得獎者錫伯杜（Tom Thibodeau），他22日大膽戰術安排讓太陽以104比103氣走快艇，取得西冠系列賽2比0領先。

染疫缺陣的控衛保羅（Chris Paul）就在推特大讚：「威廉斯教練這個戰術安排太關鍵了。」至於威廉斯本人倒是把功勞歸給球員，指出布克（Devin Booker）掩護、克勞德（Jae Crowder）傳球以及艾頓（Deandre Ayton）最後灌籃都顯示出完美執行。

威廉斯也提到過去太陽也曾有類似致勝球，是2017年由錢德勒（Tyson Chandler）完成空中接力絕殺，「我也希望自己有這麼聰明，獨創出這個戰術，但我沒有。我從每個不同教練身上偷學些東西，重點還是球員的執行，他們臨場配合發揮十分出色」。

此外他也說球隊甚至沒有真正演練過這戰術，「有太多情況需要演練，這個戰術我們還真沒事先練習過。先前對金塊有臨場試過1次，艾頓把球接住，落地才再嘗試灌籃，這次執行成功是靠場上5個人，就像我說的，我也希望我有這麼聰明事先預想到」。

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