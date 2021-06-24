NBA／太陽致勝球安排 教頭：仿效2017年戰術

教頭威廉斯最後一擊的戰術安排，艾頓也成功執行，深獲各界讚賞。 (Getty Images)

威廉 斯（Monty Williams）本季贏得教練公會由同儕評選的年度最佳教練，而在官方獎項由媒體投票 結果也只以些微差距敗給最終得獎者錫伯杜（Tom Thibodeau），他22日大膽戰術安排讓太陽以104比103氣走快艇 ，取得西冠系列賽2比0領先。

染疫缺陣的控衛保羅（Chris Paul）就在推特大讚：「威廉斯教練這個戰術安排太關鍵了。」至於威廉斯本人倒是把功勞歸給球員，指出布克（Devin Booker）掩護、克勞德（Jae Crowder）傳球以及艾頓（Deandre Ayton）最後灌籃都顯示出完美執行。

威廉斯也提到過去太陽也曾有類似致勝球，是2017年由錢德勒（Tyson Chandler）完成空中接力絕殺，「我也希望自己有這麼聰明，獨創出這個戰術，但我沒有。我從每個不同教練身上偷學些東西，重點還是球員的執行，他們臨場配合發揮十分出色」。

此外他也說球隊甚至沒有真正演練過這戰術，「有太多情況需要演練，這個戰術我們還真沒事先練習過。先前對金塊有臨場試過1次，艾頓把球接住，落地才再嘗試灌籃，這次執行成功是靠場上5個人，就像我說的，我也希望我有這麼聰明事先預想到」。