布萊恩遺孀與直升機公司和解 賠償或達數億

已故NBA球星布萊恩的遺孀凡妮莎23日與直升機公司達成和解。（美聯社）

已故NBA 球星布萊恩（Kobe Bryant）去年1月與女兒吉安娜（Gianna）搭乘私人直升機時意外身亡。布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）23日與直升機公司達成和解，最終和解協議內容沒有向外透露，但根據法庭文件，求償金額可能高達數億美元。

布萊恩與女兒墜機 身亡後，凡妮莎與其他遇難者家屬於去年2月聯合控告失事直升機所屬公司Island Express Helicopters和駕駛，指出公司在天氣不允許的條件下，仍允許飛機起飛。

USA TODAY報導，根據起訴書，凡妮莎等家屬提出27項指控，認為布萊恩「直接因駕駛佐巴揚（Ara Zobayan）的疏忽」而死亡，「直升機公司應該負起全責」，也要求被告承擔補償性、懲罰性、經濟性和非經濟性賠償，同時還包括「法庭認可妥當的判決前利息和其他補償」。

E! online報導，起訴書並未列出具體賠償金額，但寫道「儘管人身傷害賠償總額具體金額待定，但布萊恩未來的收入損失相當於數億美元」。

此前美國 國家運輸安全委員會經過調查判定，直升機失事的原因是同樣身亡的駕駛佐巴揚的個人誤判，他在多雲的天氣下仍依靠視覺飛行，導致他迷失方向，失去對飛機的控制。事故共造成9人身亡。