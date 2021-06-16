NBA／哈登帶傷復出拚戰46分鐘 杜蘭特：這啟發了我

哈登帶傷歸隊。（路透）

籃網15日第5戰以114：108戰勝公鹿搶先聽牌，居首功的非杜蘭特（Kevin Durant）莫屬，他打滿48分鐘且狂繳49分大三元，不過哈登（James Harden）帶傷歸隊雖表現欠佳，依然以奮戰精神感染隊友，杜蘭特也表示深受好搭檔的啟發。

「當他在早上說他這場會做好準備並嘗試復出，這啟發了我。當然我們都希望他以健康為重，不過等他賽前測試證明沒問題，我們都很高興有他一起並肩作戰，這也帶給我們額外火花」，杜蘭特表示，而此役一口氣打46分鐘的哈登賽後也直呼還挺得住。

哈登指出：「我本來甚至不被期望會上場，所以打46分鐘當然真的很多，不過我是經得起這樣考驗的。這得感謝防護員們協助，他們在我備戰過程貢獻良多，我會好好休息，然後再拚第6戰。」他也談到G5復出確實來自本身起心動念，希望鼓勵隊友。

「我今天早上醒來，告訴自己，『你知道嗎？該上陣了』，我試著回到場上，盡己所能，希望帶給隊友一些鼓舞還有活力」，哈登說。而在哈登歸隊後，籃網三巨頭目前還剩厄文 （Kyrie Irving）掛傷號，他是在第4戰扭傷腳踝，目前歸期仍未有定數。