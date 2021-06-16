NBA／楊恩瞞肩傷率隊奪勝 成為25分15助攻最年輕締造者

老鷹隊楊恩(前)隱瞞肩傷。(路透)

亞特蘭大 老鷹在與費城 76人的系列賽第4戰，在最多落後達到18分的情況下，在下半場上演逆轉秀，將系列賽扳平戰局，其中老鷹後衛楊恩（Trae Young）進帳25分、18助攻，成為聯盟季後賽 最年輕的25分、15助攻締造者。

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儘管帶著右肩膀不適的狀況出賽，讓肩上貼著肌內效貼的楊恩在前三節進攻手感不盡理想，不過在第四節最後1分半鐘老鷹還1分落後的情況下，他包辦了球隊最後的6分得分，其中包括一記逆轉比數的遠距離拋投，幫助老鷹最終以3分差距拿下勝利。

楊恩此役拿下25分、18助攻，成為聯盟季後賽最年輕的25分、15助攻締造者，單場18助攻也創下個人季後賽生涯新高，也是繼1991年哈德威（Tim Hardaway）後，在季後賽拿下至少25分的球員中，送出最多助攻的球員。

對於帶傷上陣，楊恩透露其實並未向總教練麥克米蘭（Nate McMillan）報告傷勢狀況，「他有看了我一眼，但他不知道狀況，我只跟他說我很好，讓我們一起上場贏得比賽吧。上場時因為腎上腺素的關係，現在我開始慢慢感覺到肩膀的狀況，明天可能會更多一點，但我會接受治療，不過在比賽當下我真的沒有太多感覺。」

儘管進攻手感不佳僅有26投8中的表現，但楊恩強調不會歸咎於肩傷，「我認為我有很多漂亮的出手，只是沒有進罷了，我必須想辦法把它們都投進。」