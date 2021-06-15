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NBA／雙星合砍62分 快艇主場輕取爵士

記者蔡佳霖／綜合外電報導
快艇整場比賽壓制爵士，雙方最多差距來到29分。（路透）
快艇整場比賽壓制爵士，雙方最多差距來到29分。（路透）

前一場比賽找到應對之策的快艇，第4戰開賽之後，五小陣容持續在攻守兩端全面爆發，雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）各拿下31分，莫里斯（Marcus Morris）也砍下24分，快艇整場比賽一路壓制爵士，雙方最多差距來到29分。最終，快艇在主場以118：104輕取爵士，在客場2連敗後，重新將系列賽扳回原點，雙方戰成2：2平手。

雷納德、喬治和莫里斯首節就包辦全隊所拿到的30分，同時防守上壓制爵士命中率僅有28.6%，一口氣打出30比13的差距。雖然米契爾第二節狂砍17分，但快艇火力依舊兇猛，鋒線三劍客又合拿26分，讓快艇一度領先達29分，半場結束後已經取得68：44的領先優勢。

第三節初爵士發揮外線準頭，奧尼爾（Royce O'Neale）、波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、英格斯（Joe Ingles）接連命中三分球，爵士一度將差距縮小到差14分，然而雷納德和喬治雙槍齊發，兩人在這一節又合砍15分，讓快艇還是帶著21分領先進入最後一節。

爵士第四節沒有放棄比賽，仍靠著零星外線持續追趕。由於快艇這一節命中率明顯下探，加上雷納德提前就退場，這讓爵士在最後階段靠著三分球攻勢追到10分差。可惜時間所剩有限，快艇仍順利收下比賽。

上半場突破禁區上演驚天暴扣的雷納德，依舊讓爵士防線束手無策，出賽34分鐘，拿下31分7籃板3助攻2抄截；喬治補上31分9籃板4助攻。兩人連續兩場都各拿超過30分。

前三戰一共只拿23分的莫里斯，此役找回準星，三分球6投5中得到24分，其中22分出現在上半場。貝頓（Nicolas Batum）7分7籃板4助攻3抄截。

米契爾26投僅9中，但靠著15罰13中和轟進6記三分球，再度飆出37分5籃板5助攻，他在季後賽已經連續6場比賽至少30分，追平馬龍（Karl Malone）所保持的隊史紀錄。此外，米契爾已經連續5場比賽至少轟進5記三分球。

波格丹諾維奇得到18分3籃板5助攻2抄截，英格斯19分3籃板3助攻，戈貝爾11分8籃板，奧尼爾8分8籃板；克拉克森（Jordan Clarkson）12投3中，只得到8分5籃板。

面對快艇拉開空間的遊走、快速轉換和單打優勢，爵士此戰付出不少犯規代價，陣中共有6人至少吞下4次犯規，其中戈貝爾、米契爾、波格丹諾維奇更是5犯在身。

快艇 季後賽 中共

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