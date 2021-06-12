NBA／有MVP也沒用 約柯奇大三元 救不了金塊

約柯奇32分20籃板10助攻大三元還是救不了金塊，太陽3連勝成首支聽牌球隊。（路透）

第三戰賽前在滿滿主場球迷面前風光領取MVP獎盃的約柯奇（Nikola Jokic），比賽開打後，在攻守兩端依然遭遇到太陽隊無情的摧毀，大多數時間都陷入落後局面，只能一路苦追。太陽在第三節中逐漸掌控住局勢，一路維持著兩位數領先分差，最終以116：102再度輕取金塊，系列賽3連勝聽牌。

值得一提的是，太陽這3場比賽場場勝分均超過兩位數，總共淨勝金塊56分之多，戰況呈現一面倒。

挾著兩連勝氣勢，太陽首節就繳出71.4%的驚人命中率，單節攻下37分，取得10分領先優勢；雖然金塊第二節急起直追，半場打完僅有4分差，但整體來說，太陽在攻守節奏上仍是牢牢掌控住，在團隊都有效運轉下，保持著充裕的運作空間彈性。

第三節布克（Devin Booker）和保羅（Chris Paul）加溫聯手出擊，兩人合拿19分，搭配防守端壓制金塊命中率僅有36%，太陽接連猛攻將比分差距持續擴大。金塊欲振乏力，面對巨大的比分差距也只能無奈步向淘汰邊緣。

布克23投11中得到28分6籃板4助攻，保羅16投9中拿下27分8助攻6籃板3抄截；克勞德（Jae Crowder）14分4助攻3籃板，艾頓（Deandre Ayton）10分15籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）11分3抄截。

太陽團隊命中率達到53.1%，三分球26投12中，命中率亦高達46.2%。

約柯奇奮力攻下32分20籃板10助攻，這是他本季季後賽 首度大三元，也是生涯季後賽第6次大三元，排名史上第10。

莫里斯（Monte Morris）21分5助攻，波特 （Michael Porter Jr.）15分5籃板，巴頓（Will Barton）14分7籃板3助攻。葛登（Aaron Gordon）10投2中，僅有4分4籃板。