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NBA／破5成命中率飆20記三分 爵士外線及時雨擊沉快艇

記者陳元廷／綜合外電報導
米契爾（左）開賽就延續首戰的火燙手感。（路透）
米契爾（左）開賽就延續首戰的火燙手感。（路透）

爵士首戰不懼一度連續20投不中冰冷手感，堅持結果換來了甜美的勝利，10日的第2戰找回招牌三分火力轟炸，全場以超過5成命中率飆進20記三分，讓爵士以117：111再拿下快艇，取得系列賽2：0領先優勢。

米契爾（Donovan Mitchell）此役一掃前場慢熱開局，上半場就有27分進帳讓爵士搶占雙位數領先。而快艇在第三節防守加壓奏效，傑克森（Reggie Jackson）也扮程咬金殺出，獨攬16分助隊吹響反攻號角，把比分咬了上來。

雙方進入決勝節，傑克森更連飆三分追平戰局，更讓失誤的米契爾暫停時怒踢椅子，幸好爵士有英格斯（Joe Ingles）與波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）連下5分穩定軍心，且快艇接連搶投外線未果，反觀爵士則回敬2記關鍵三分彈底定勝利。

米契爾本場拿到37分居爵士之首，戈貝爾（Rudy Gobert）則猛摘20籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）替補出發繳24分；快艇方面，傑克森29分為佳，喬治（Paul George）獲27分次之，雷納德（Kawhi Leonard）進帳21分，但末節只拿2分。

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