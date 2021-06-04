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NBA／總決賽少了柯瑞、沒了詹姆斯 十年來第1次

記者陳元廷／綜合外電報導
湖人成為史上第5支首輪在自家淘汰出局的衛冕軍。(路透)
湖人成為史上第5支首輪在自家淘汰出局的衛冕軍。(路透)

湖人3日背水一戰無緣上演奇蹟逆轉，戴維斯（Anthony Davis）強忍傷痛上場但只撐了5分鐘，且一度陷入多達29分落後，雖曾有起色、追到12分差，還是無力回歸，湖人也成為史上第5支首輪在自家淘汰出局的衛冕軍。

湖人被太陽淘汰，加上之前勇士無緣季後賽，NBA聯盟十年來總決賽中首次出現無詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）的情況。而詹姆斯生涯首度在季後賽首輪打包，賽後顯然心情差到爆，直接離場沒和太陽球員握手致意，缺乏運動家精神。

過去4次前例分別是：1981年的湖人輸給火箭、1984年的76人輸給籃網、2007年的熱火輸給公牛以及2012年的獨行俠輸給雷霆，其中1981年與1984年當時首輪還未改為7戰4勝制，1981年為3戰2勝制，1984年則是5戰3勝制。

值得一提是前述例子中，76人、熱火還有獨行俠都象徵強權瓦解，只有1981年的湖人很快再起，在魔術強森（Magic Johnson）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）帶領下，1982年就重返總冠軍之巔，如今的湖人也需自勉向自家前輩看齊。

湖人 季後賽 勇士

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