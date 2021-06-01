我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

NBA／合轟104分 籃網3巨頭寫多項紀錄

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特。（歐新社）
杜蘭特。（歐新社）

NBA季後賽籃網對塞爾蒂克系列賽，第三戰哈登（James Harden）拿下41分，杜蘭特（Kevin Durant）得到39分，第四戰輪到杜蘭特轟下42分，厄文（Kyrie Irving）則是找回狀態飆進39分，三巨頭輪番發飆，也讓他們寫下季後賽罕見紀錄。

根據統計，籃網成為史上第二支在季後賽連續兩場有兩名球員至少都拿到35分的球隊。前一次已經要追溯到1962年的洛杉磯湖人，當時衛斯特（Jerry West）和貝勒（Elgin Baylor）在總冠軍賽對塞爾蒂克的第二、三戰分別都拿到至少35分。

在這七場大戰中，貝勒場均攻下40.6分17.9籃板，衛斯特則是平均31.1分，不過最終湖人還是不敵羅素領銜的綠衫軍。

另一方面，杜蘭特、厄文和哈登（James Harden）在第四戰合力攻下104分，也追平季後賽史上三人組的單場得分紀錄。

除了這兩項紀錄外，杜蘭特成為籃網隊史首位季後賽連兩戰至少拿到35分的球員，哈登傳出18次助攻，則是寫下生涯季後賽單場助攻新高；而籃網團隊轟進141分，創下隊史季後賽單場最高得分紀錄。

第四戰杜蘭特（左）轟下42分，厄文（右）也飆進39分。（美聯社）
第四戰杜蘭特（左）轟下42分，厄文（右）也飆進39分。（美聯社）

季後賽 厄文 湖人

上一則

NBA／戴維斯恐缺陣 詹姆斯：準備好面對挑戰

下一則

NBA／安比德傷退…衛少大三元退76人 巫師保生機

延伸閱讀

NBA／籃網三巨頭攻下104分 追平季後賽神紀錄

NBA／籃網三巨頭攻下104分 追平季後賽神紀錄
NBA／厄文被扔水瓶 杜蘭特譴責離譜行為：球迷該長大了

NBA／厄文被扔水瓶 杜蘭特譴責離譜行為：球迷該長大了
NBA／杜蘭特也瘋大谷翔平？推特喊：現在把他交易過來

NBA／杜蘭特也瘋大谷翔平？推特喊：現在把他交易過來
NBA／感覺不錯 哈登：季後賽前回歸

NBA／感覺不錯 哈登：季後賽前回歸

熱門新聞

柯瑞與女兒。（Getty Images）

柯瑞跳槽UA 怪Nike太白目 2歲女兒也推一把

2021-05-26 08:47
林書豪（右）透露曾經跟布萊恩（左）有長達4個月時間沒有說過話。 （歐新社）

NBA／要布萊恩讓開 林書豪憶：他4個月沒跟我說話

2021-05-25 08:46
（Getty Images）

NBA／柯瑞沒跟艾利斯鬧翻 林書豪：媒體讓他們對立

2021-05-27 20:37
NBA季後賽正式開打，東西區16支球隊捉對廝殺，美國媒體紛紛展開預測，目前均看好東區的籃網隊，將與西區的湖人隊爭奪冠軍。果然籃網三巨頭合攻82分，首戰就輕取塞爾蒂克。 美聯社

NBA季後賽戰火炙烈 籃網、湖人最被看好

2021-05-24 19:33
日本網球女將大坂直美今天宣布，退出法國網球公開賽。(美聯社)

世界排名第二 大坂直美宣布退出法網賽

2021-05-31 18:34
楊恩。（美聯社）

NBA／遭尼克球迷吐口水 楊恩：真是令人噁心

2021-05-29 08:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了