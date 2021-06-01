NBA／合轟104分 籃網3巨頭寫多項紀錄

杜蘭特。（歐新社）

NBA季後賽 籃網對塞爾蒂克系列賽，第三戰哈登（James Harden）拿下41分，杜蘭特（Kevin Durant）得到39分，第四戰輪到杜蘭特轟下42分，厄文 （Kyrie Irving）則是找回狀態飆進39分，三巨頭輪番發飆，也讓他們寫下季後賽罕見紀錄。

根據統計，籃網成為史上第二支在季後賽連續兩場有兩名球員至少都拿到35分的球隊。前一次已經要追溯到1962年的洛杉磯湖人 ，當時衛斯特（Jerry West）和貝勒（Elgin Baylor）在總冠軍賽對塞爾蒂克的第二、三戰分別都拿到至少35分。

在這七場大戰中，貝勒場均攻下40.6分17.9籃板，衛斯特則是平均31.1分，不過最終湖人還是不敵羅素領銜的綠衫軍。

另一方面，杜蘭特、厄文和哈登（James Harden）在第四戰合力攻下104分，也追平季後賽史上三人組的單場得分紀錄。

除了這兩項紀錄外，杜蘭特成為籃網隊史首位季後賽連兩戰至少拿到35分的球員，哈登傳出18次助攻，則是寫下生涯季後賽單場助攻新高；而籃網團隊轟進141分，創下隊史季後賽單場最高得分紀錄。