NBA／楊恩14助攻寫生涯季後賽新高 老鷹啄尼克

尼克羅斯（左）拿下全場最高的30分，仍不敵楊恩（右）領軍的老鷹。（Getty Images）

在紐約 取得1勝1敗成績的老鷹，28日回到亞特蘭大主場，靠著均衡火力和外線發揮，加上迫使對手命中率低至4成以下，上半場就取得兩位數領先優勢，知後一路壓制對手，終場以105：94輕取尼克，系列賽取得2勝1敗領先。

這場比賽勝負關鍵出現在第二節，老鷹單節18投12中包括三分球6投5中，高效率轟下29分，反觀尼克進攻卻是完全當機，讓老鷹打出29：13的比分差距，半場陷入14分落後困境。

儘管尼克第三節試圖追趕，但老鷹先發主力表現優異，單節命中率又突破6成，讓尼克還是難以越雷池一步。末節老鷹穩定領先，尼克兩大得分主力藍道（Julius Randle）和巴瑞特 （RJ Barrett）在進攻端表現欲振乏力，只能看著對手揚長而去。

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老鷹共7人得分超過雙位數，楊恩（Trae Young）拿下21分14助攻，寫下生涯季後賽 助攻新高；波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）15分8籃板3助攻，卡佩拉（Clint Capela）13分12籃板2阻攻，柯林斯（John Collins）14分6籃板；杭特（De'Andre Hunter）11分5籃板，蓋里納利（Danilo Gallinari）12分，赫爾特（Kevin Huerter）10分，威廉斯（Lou Williams）9分

老鷹此役團隊命中率超過5成，並且轟進16記三分球，三分命中率逼近6成，攻守兩端表現明顯壓過對手。

尼克這場比賽讓羅斯（Derrick Rose）出任先發，他也是全隊表現最好的球員，全場21投13中，攻下30分6籃板5助攻，這是羅斯自2015年第二輪對騎士系列賽以來，再次於季後賽單場至少拿到30分。

藍道15投僅2中，得到14分11籃板2助攻，他在這3場比賽中合計助攻僅有10次，遠低於賽季平均水準；巴瑞特9投2中，只得到7分4籃板3助攻。布拉克（Reggie Bullock）11分4籃板，諾艾爾（Nerlens Noel）12分8籃板3抄截。