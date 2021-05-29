我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

NBA／楊恩14助攻寫生涯季後賽新高 老鷹啄尼克

體育新聞組／綜合報導
尼克羅斯（左）拿下全場最高的30分，仍不敵楊恩（右）領軍的老鷹。（Getty Images）
尼克羅斯（左）拿下全場最高的30分，仍不敵楊恩（右）領軍的老鷹。（Getty Images）

紐約取得1勝1敗成績的老鷹，28日回到亞特蘭大主場，靠著均衡火力和外線發揮，加上迫使對手命中率低至4成以下，上半場就取得兩位數領先優勢，知後一路壓制對手，終場以105：94輕取尼克，系列賽取得2勝1敗領先。

這場比賽勝負關鍵出現在第二節，老鷹單節18投12中包括三分球6投5中，高效率轟下29分，反觀尼克進攻卻是完全當機，讓老鷹打出29：13的比分差距，半場陷入14分落後困境。

儘管尼克第三節試圖追趕，但老鷹先發主力表現優異，單節命中率又突破6成，讓尼克還是難以越雷池一步。末節老鷹穩定領先，尼克兩大得分主力藍道（Julius Randle）和巴瑞特（RJ Barrett）在進攻端表現欲振乏力，只能看著對手揚長而去。

來源：YouTube

老鷹共7人得分超過雙位數，楊恩（Trae Young）拿下21分14助攻，寫下生涯季後賽助攻新高；波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）15分8籃板3助攻，卡佩拉（Clint Capela）13分12籃板2阻攻，柯林斯（John Collins）14分6籃板；杭特（De'Andre Hunter）11分5籃板，蓋里納利（Danilo Gallinari）12分，赫爾特（Kevin Huerter）10分，威廉斯（Lou Williams）9分

老鷹此役團隊命中率超過5成，並且轟進16記三分球，三分命中率逼近6成，攻守兩端表現明顯壓過對手。

尼克這場比賽讓羅斯（Derrick Rose）出任先發，他也是全隊表現最好的球員，全場21投13中，攻下30分6籃板5助攻，這是羅斯自2015年第二輪對騎士系列賽以來，再次於季後賽單場至少拿到30分。

藍道15投僅2中，得到14分11籃板2助攻，他在這3場比賽中合計助攻僅有10次，遠低於賽季平均水準；巴瑞特9投2中，只得到7分4籃板3助攻。布拉克（Reggie Bullock）11分4籃板，諾艾爾（Nerlens Noel）12分8籃板3抄截。

季後賽 巴瑞特 紐約

上一則

湖人奪9年來季後賽主場首勝 球迷喊小布

延伸閱讀

NBA／衛少被倒爆米花 楊恩遭吐口水…球迷終身禁入場

NBA／衛少被倒爆米花 楊恩遭吐口水…球迷終身禁入場
NBA／壓倒性勝出！藍道奪最佳進步獎 尼克第一人

NBA／壓倒性勝出！藍道奪最佳進步獎 尼克第一人
NBA／同城不同命…尼克門票賣光 籃網對折求售

NBA／同城不同命…尼克門票賣光 籃網對折求售
NBA／紐約2隊不同命 尼克門票賣光 籃網對折求售

NBA／紐約2隊不同命 尼克門票賣光 籃網對折求售

熱門新聞

柯瑞與女兒。（Getty Images）

柯瑞跳槽UA 怪Nike太白目 2歲女兒也推一把

2021-05-26 08:47
林書豪（右）透露曾經跟布萊恩（左）有長達4個月時間沒有說過話。 （歐新社）

NBA／要布萊恩讓開 林書豪憶：他4個月沒跟我說話

2021-05-25 08:46
高芙。（歐新社）

網球／漂亮寶貝後最年輕 17歲高芙包雙冠

2021-05-23 07:03
林書豪苦無機會，想重返NBA已成空。（取材自微博）

真告別NBA？林書豪：夢碎了…但沒留遺憾

2021-05-19 21:42
（Getty Images）

NBA／柯瑞沒跟艾利斯鬧翻 林書豪：媒體讓他們對立

2021-05-27 20:37
灰熊連過兩關，搶到今年最後一張季後賽門票，最終排名第8，首輪面對聯盟第一的爵士。（路透）

1張圖：NBA附加賽 勇士遭淘汰 灰熊闖季後賽

2021-05-22 00:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS