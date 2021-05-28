NBA／衛少被倒爆米花 楊恩遭吐口水…球迷終身禁入場

楊恩被吐口水，疾呼：「太扯了！」（路透）

紐約 尼克隊發表聲明，確認有位球迷在26日尼克對亞特蘭大老鷹隊一役中對楊恩（Trae Young）吐口水。尼克將永久禁止該球迷進入麥迪遜廣場花園（MSG）。

尼克特別強調，目前仍處於新冠疫情中。聲明說：「我們對此事進行了調查，確定這位非季票觀眾的確向楊恩吐了口水，因此，他現在永久被禁止進入MSG。」「針對這位球迷的行為，我們向楊恩和全體老鷹隊表示歉意。這是完全不能接受的，也非該場館所能容忍。我們已將相關資料移交給相關當局。」

在老鷹隊以101：92負於尼克隊後，楊恩轉發了一則推文，以3個哭笑不得的表情符號寫道：「太扯了！」，並標記坐在第一排的藝人五角（50 Cent）問道：「你還好吧？！」

當晚的另一場比賽，在華盛頓巫師隊球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）因腳腂受傷退場，在走回休息室的過道中被費城76人隊球迷當頭倒下爆米花。那名粉絲也被永久禁足。

衛斯特布魯克當晚告訴記者：「這種鳥事已經失控。你不可能在街上走近我，然後把爆米花扔在我頭上，因為你知道後果會是什麼。但在這些球場中，當局必須開始保護球員。接下來我們將看看NBA 如何處置這種狀況。」

另外爵士球團也透露，對灰熊的第二戰現場出現有球迷對莫蘭特（Ja Morant）出言不遜，經查有3位球迷同樣都收到無限期禁令。在睽違1年後再得以進場觀賞季後賽 ，觀眾激情之餘勢必也得自律才行。

NBA官方27日宣布執行「強化版球迷行為準則」，並發表聲明指出：「越來越多NBA球迷重回球場，為本屆季後賽帶來極大的興奮和活力。但是至關重要的是，所有人都應該尊重球員、工作人員和我們的球迷。」「強化版球迷行為準則將會嚴格執行，以確保所有相關人員都享有安全和受尊重的環境。」