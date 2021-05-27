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NBA／衛少傷退竟被丟「爆米花」氣炸差點要揍球迷

記者黃耿誼／綜合外電報導
衛斯特布魯克居然被主場球迷丟爆米花。（路透）
衛斯特布魯克居然被主場球迷丟爆米花。（路透）

東區季後賽首輪巫師碰頭76人，第二戰26日登場，76人全場火力凶猛，最終以120：95大勝巫師取得系列賽2：0的領先。不過比賽中出現了一些插曲。在第四節剛開始時，巫師當家主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）不慎踩到76人後衛柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz），腳踝也因此受傷。受傷後將要退場治療的衛斯特布魯克在經過球員通道時，竟有名主場球迷將爆米花倒在衛斯特布魯克身上。

這舉動也讓他相當生氣，當下甚至需要好幾名警衛拉住他，才避免發生更大衝突，隨後這名球迷也被請出場。在賽後衛斯特布魯克也談論到這件事，「你不會在街上跑來找我然後朝著我丟爆米花，因為你知道會發生什麼事。而在球場，球員們是需要受到保護的，我們會看到聯盟有何作為處理這事」。

而對此事件湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）也在個人推特上發表想法：「身為球員的我們想看看到底是誰對受傷退場的衛斯特布魯克丟爆米花，整個球場都有攝影機，沒有藉口可以逃避，因為情況倒過來，事情肯定會更被大做文章。」也在後方加上了「保護我們的球員」的標籤。

巫師76人第三戰將移師至華盛頓於巫師主場舉行，對於系列賽落後的巫師隊衛斯特布魯克尚未明朗的傷勢絕對是最大的隱憂。

季後賽 攝影 湖人

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