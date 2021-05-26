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NBA／林書豪憶布萊恩：伴君如伴虎 曾4個月沒說話

體育新聞組╱綜合報導
林書豪（右）透露曾經跟布萊恩（左）有長達4個月時間沒有說過話。 （歐新社）
林書豪（右）透露曾經跟布萊恩（左）有長達4個月時間沒有說過話。 （歐新社）

過去曾在2014-2015年賽季期間，效力湖人與已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）當隊友，林書豪日前擔任知名NBA談話節目《All the Smoke》來賓時，就談到過去這段伴君如伴虎的經歷，透露曾經跟老大哥有長達4個月時間沒有說過話。

「那時候布萊恩該克服傷病回來，且賽季過程也持續受到傷勢困擾。他已經35歲了，但心中仍像25歲，他想要向全世界證明，打臉那些他無法克服跟腱斷裂的人」，林書豪回憶說，並指出因此布萊恩亟欲求表現，但有時這對球隊整體並不好。

他解釋：「有些比賽，他會出手45次，甚至到了他濫投導致我們輸球的地步，顯然他的身體跟年齡已經跟不上他打球方式，我跟其他隊友都漸漸察覺到。」林書豪表示，曾就這點跟布萊恩凌晨交換簡訊，彼此誰也不讓誰，互相都說服不了對方。

「他幾乎不睡覺，只睡2還3小時，我晚上也睡不著，因為輸球。凌晨3、4點看影片檢討時，我跟他會傳訊爭論。我告訴他，『你是Kobe，我來這是跟你學習的，我能接受你說任何話，只要你以男人尊重男人態度，而非男人對男孩的樣子」，林書豪續道。

林書豪也提到自己比賽中曾揮手要布萊恩讓開的一幕，「有一次我受夠了，我們不能再爭了，是時候該換別的方式，讓球流動，這是為什麼我揮手要他讓開，之後他剩餘賽季4個月都沒跟我說話，但我願意承擔這後果，因為我把我該說的講出來了」。

林書豪 湖人 NBA

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