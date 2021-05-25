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非洲NBA成立 希爾、穆湯波入股

體育新聞組／綜合報導
希爾。（路透）
希爾。（路透）

NBA聯盟24日宣布成立非洲NBA，將在非洲執行經營獨立業務，並已吸引許多NBA代表性人物投資

NBA在其他各洲都有業務，如今擴展到非洲非常合理。這個投資關係始於1993年由前NBA主席史坦（David Stern）率領的非洲考察團之行。

非洲NBA的一些知名NBA投資人包括希爾（Grant Hill）、穆湯波（Dikembe Mutombo）、布里吉曼（Junior Bridgeman）、諾亞（Joakim Noah）和丹恩（Luol Deng）。

NBA主席席佛（Adam Silver）在新聞發布會上估計，非洲NBA的企業價值接近10億元。

非洲最近幾年與NBA的關係不斷增溫，5月16日由12支球隊組成的非洲籃球聯賽（Basketball Africa League）就是代表。非洲NBA CEO威廉斯（Victor Williams）認為，籃球將在未來10年內成為非洲的重點發展運動。

威廉斯說：「為了達到這個里程碑，我們制訂出一套全面的成長方案，將盡量加快非洲籃球生態系統發展、加深球迷參與度、提高社會責任感，並推動經濟成長。」

非洲投資人包括奈及利亞工業集團Yinka Folawiyo Group以及在加拿大上市掛牌的投資控股公Helios Fairfax Partners Corporation。

席佛和副主席泰坦（Mark Tatum）將加入非洲NBA董事會，其他成員還包括Yinka Folawiyo CEO佛拉維優（Babatunde Folawiyo）和Helios Fairfax聯合CEO拉瓦尼（Tope Lawani）。

該集團在商業領域的廣泛經驗應有助於非洲NBA的發展，因為其主要業務在建立內容、獲得媒體轉播權並尋求公司贊助商，這與中國NBA的形式非常相似。中國NBA成立於2008年，包括迪士尼在內的合作夥伴投資了2.53億元，讓NBA得以在近14億人口的中國擴大觸角。

非洲是全球成長最快的市場之一，根據聯合國數據，撒哈拉以南非洲人口約有10.7億。NBA於2010年在約翰尼斯堡設立非洲總部。

穆湯波。（Getty Images）
穆湯波。（Getty Images）

NBA 投資 中國

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