NBA／布克+艾頓轟55分 太陽扳倒湖人開門紅

資深後衛保羅（左）帶領太陽小將對上詹姆斯（右），打來完全看不出「菜味」。（Getty Images）

NBA季後賽 ，西區2種子鳳凰城太陽隊23日主場迎戰在附加賽驚險逆轉金州勇士，才以第7種子身分闖進季後賽的衛冕軍洛杉磯湖人 隊。11年來首度闖進NBA季後賽的太陽隊，靠著布克（Devin Booker）轟下34分，加上艾頓（DeAndre Ayton）貢獻21分、16籃板的雙十成績聯手帶領，以99：90擊敗湖人，在系列賽開胡。

太陽隊的布克、艾頓等人都是首次打季後賽，但在資深後衛保羅（Chris Paul）帶領下，他們對上詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）率領的湖人，打來完全看不出「菜味」。

本場比賽太陽隊一路領先，第四節前段一度86：70領先達16分，此時湖人奮力反撲，打出7：0攻勢，讓太陽僅剩個位數領先。

但布克的投籃持續得手，艾頓也成功護框，他這場比賽搶下8個進攻籃板，且整場比賽11次出手命中10球，兩人超水準的演出，讓湖人終究無法逆轉戰局。

太陽隊此役贏球後，在兩隊7戰4勝制的系列賽取得1：0領先，唯一的隱憂是保羅在第2節出現右肩傷勢。

太陽隊的布克轟下全場最高34分，艾頓有21分16 籃板的雙十演出，布里吉斯（Mikal Bridges）和板凳出發的強森（Cameron Johnson）各拿下10分。

詹姆斯為湖人隊貢獻18分7籃板10助攻；施洛德（Dennis Schroder）、戴維斯分別獲得14分、13分；德拉蒙（Andre Drummond）和替補的哈洛（Montrezl Harrell）都獲得12分；卡魯索（Alex Caruso）則獲10 分。

稍早東區第1種子費城76人隊，靠哈里斯（Tobias Harris）轟下個人季後賽新高37分，以125：118擊敗經過附加賽洗禮才闖進季後賽的第8種子華盛頓巫師隊。