我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

馬斯克：特斯拉可能在俄羅斯設廠

NBA／戰勝4%機率 巫師闖季後賽 24年來首見

記者陳元廷／綜合外電
(Getty Images)
(Getty Images)

巫師20日以142：115大勝溜馬，在附加賽中搶下最後1席的季後賽名次，主帥布魯克斯（Scott Brooks）就強調，這讓衛斯特布魯克（Russell Westbrook）承諾兌現，他透露當球隊正值低谷之際，正是這位球星跳出來喊話，給隊友們信心。

巫師本季是各隊中疫情最大受害者，曾經隊上接近一半的人都陷入染疫，且戰績直直落，4月初當時為17勝、32敗，離5成勝率有15場之遙，布魯克斯表示就在這時，衛斯特布魯克召集大家，希望全體振作並保證巫師一定能翻轉局面，打進季後賽。

衛斯特布魯克再來也燃燒自我，不斷演出大三元率隊拿下一場又一場勝利，到了今天更完成任務，奇蹟似擠進8強，布魯克斯就說：「這個世界都該欣賞衛斯特布魯克打死不退精神，他奉獻自己所有，他在球場上更是無所畏懼，總打出正確籃球。」

衛斯特布魯克則表示，自己始終對球隊抱持信心，「我對這個更衣室裡每個人抱持最高信心，我們總是能找到方法度過風暴，大家都接連挺身而出。」

《ESPN》更報導，巫師一度打進附加賽機率僅4%，更是1997年太陽以來首支離5成勝率15場還能晉級季後賽的隊伍。

季後賽 疫情 風暴

上一則

NBA／紐約2隊不同命 尼克門票賣光 籃網對折求售

延伸閱讀

NBA／老8爭奪戰轟垮溜馬 巫師首輪挑戰76人

NBA／老8爭奪戰轟垮溜馬 巫師首輪挑戰76人
1張圖：NBA附加賽 巫師狂勝溜馬 挺進季後賽

1張圖：NBA附加賽 巫師狂勝溜馬 挺進季後賽
NBA╱泰托姆狂砍50分 塞爾蒂克挫巫師下仗打籃網

NBA╱泰托姆狂砍50分 塞爾蒂克挫巫師下仗打籃網
NBA／衛少182次大三元寫新猷 940場比賽完成紀錄

NBA／衛少182次大三元寫新猷 940場比賽完成紀錄

熱門新聞

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

2021-05-18 08:47
林書豪苦無機會，想重返NBA已成空。（取材自微博）

真告別NBA？林書豪：夢碎了…但沒留遺憾

2021-05-19 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬
「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元
餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金