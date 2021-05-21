NBA／戰勝4%機率 巫師闖季後賽 24年來首見

(Getty Images)

巫師20日以142：115大勝溜馬，在附加賽中搶下最後1席的季後賽 名次，主帥布魯克斯（Scott Brooks）就強調，這讓衛斯特布魯克（Russell Westbrook）承諾兌現，他透露當球隊正值低谷之際，正是這位球星跳出來喊話，給隊友們信心。

巫師本季是各隊中疫情 最大受害者，曾經隊上接近一半的人都陷入染疫，且戰績直直落，4月初當時為17勝、32敗，離5成勝率有15場之遙，布魯克斯表示就在這時，衛斯特布魯克召集大家，希望全體振作並保證巫師一定能翻轉局面，打進季後賽。

衛斯特布魯克再來也燃燒自我，不斷演出大三元率隊拿下一場又一場勝利，到了今天更完成任務，奇蹟似擠進8強，布魯克斯就說：「這個世界都該欣賞衛斯特布魯克打死不退精神，他奉獻自己所有，他在球場上更是無所畏懼，總打出正確籃球。」

衛斯特布魯克則表示，自己始終對球隊抱持信心，「我對這個更衣室裡每個人抱持最高信心，我們總是能找到方法度過風暴 ，大家都接連挺身而出。」

《ESPN》更報導，巫師一度打進附加賽機率僅4%，更是1997年太陽以來首支離5成勝率15場還能晉級季後賽的隊伍。