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NBA／鮑爾、哈特成受限自由球員 威廉森喊話：留下來

體育新聞組／綜合報導
紐奧良鵜鶘陣中後衛鮑爾將成為受限自由球員。(Getty Images)
紐奧良鵜鶘陣中後衛鮑爾將成為受限自由球員。(Getty Images)

紐奧良鵜鶘在日前無緣季後賽後賽季提前落幕，而陣中後衛鮑爾（Lonzo Ball）也將成為受限自由球員，不過他在受訪時透露，並不排斥再一次回到紐奧良，而包括威廉森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）等人也都喊話希望球團能重新簽下鮑爾。

在2017年首輪第二順位被湖人選中後，鮑爾生涯前四個賽季不斷與交易傳聞扯上邊，並且在2019年與英格倫、哈特（Josh Hart）等人一同遭到打包到鵜鶘，交易來明星大前鋒戴維斯。

而本賽季鮑爾更是打出生涯年，繳出平均14.6分、5.7助攻且三分球命中率3成78的亮眼表現，同樣將成為受限自由球員的還包括繳出平均9.2分、8籃板、2.3助攻的哈特，這也讓鵜鶘球團能否留下兩人成為休賽季的重要課題。

對於成為非受限自由球員，鮑爾強調已和經紀人聊過此事，並強調自己與教練和隊友產生良好的默契，不介意再一次回到紐奧良，「我是一名籃球員，無論教練要我做什麼我都盡全力，今年教練希望我往不同的方向發展，我認為我表現得不差。」

談到鮑爾可能回歸鵜鶘，威廉森也強調這將會是一件很棒的事情，「我和英格倫、鮑爾有非常好的關係，我真心希望他回來，他肯定知道這點。不過他已經是個成年人，他會做出對自己最好的決定，我唯一想說的就是希望他能留下。」

而鮑爾也強調，能夠與威廉森合作是相當獨特的經驗，「他是一名獨一無二的球員，我從來沒有和他這樣的人打過球，我認為我們已經習慣了彼此，這是一支年輕的球隊，我們只會變得更好，如果狀況能一直保持下去，那就太好了。」

鮑爾 威廉 季後賽

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