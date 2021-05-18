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NBA／睽違20年 76人登東區龍頭寶座

體育新聞組／綜合報導
安比德（右）是76人擺爛拚選秀時期最大收穫。 （路透）
安比德（右）是76人擺爛拚選秀時期最大收穫。 （路透）

76人確定登上東區龍頭寶座，是隊史繼2001年來首次，當時球隊在MVP艾佛森（Allen Iverson）率領下一路殺進總冠軍賽，更橫掃其他例行賽大獎，包括布朗（Larry Brown）獲最佳教練，麥基（Aaron McKie）則拿下年度最佳第6人。

本季76人成功背後其實有個隱形功臣，那就是2016年下台一鞠躬的總管辛基（Sam Hinkie），他在任期間力行擺爛拚選秀哲學，開創「相信過程」（Trust the Process）時代，安比德（Joel Embiid）與西蒙斯（Ben Simmons）都是他獨特建隊方針下最大收穫。

換言之，前人辛基努力現在終開花結果，讓76人一舉拿下東區第1種子，曾自詡綽號為「過程」的安比德就表示：「相信過程，辛基懂的。一切都是從10勝62敗那季開始。」而本季上任的總管莫雷（Daryl Morey）更強調會待機會表彰辛基貢獻。

事實上，辛基過去正是出身莫雷統率火箭管理階層，是「魔球」進階數據分析新興門派信徒，莫雷也發豪語已選定時機論功行賞昔日子弟兵，他轉發網友建議若76人打進總冠軍賽，首戰敲鐘儀式該請辛基來，他也大方說：「我們就讓他來親自敲鐘吧。」

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