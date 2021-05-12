NBA／衛少182次大三元寫新猷 940場比賽完成紀錄

衛斯克布魯克生涯182次大三元，寫下聯盟新高。（Getty Images）

不用等到下個球季，巫師隊球星32歲的衛斯克布魯克（Russell Westbrook）10日面對老鷹隊再度完成28分、13籃板、21助攻的「大三元」，生涯累積182次，正式超越傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson），締造聯盟新紀錄，美中不足是他在紀錄夜錯失致勝三分球，球隊以124：125飲恨。

羅伯森從1961到62球季就是聯盟「大三元」的紀錄保持人，1974年3月24完成生涯第181次大三元，紀錄高懸超過47年，才由衛斯特布魯克打破；但衛斯特布魯克以940場比賽完成182次大三元紀錄，比羅伯森的出賽數足足少了100場之多。

巫師此役也準備特別影片，包括羅伯森、基德（Jason Kidd）和聯盟主席席佛（Adam Silver）都透過畫面恭賀「衛少」的新成就，基德還給衛斯特布魯克「大三元先生」稱號。詹姆斯（LeBron James）則是在個人IG上轉發官方圖片，向衛斯特布魯克表達恭賀之意，並且還註記：「大三元之王！恭喜我的兄弟。」

儘管不少人都會質疑衛斯特布魯克（Russell Westbrook）大三元紀錄多數來自於空刷數據，但若從勝負關係來看，在衛斯特布魯克生涯182次大三元中，球隊取得136勝46敗的成績，勝率達到74.7%。

衛斯克布魯克生涯182次大三元，寫下聯盟新高。（Getty Images）

此外，衛斯特布魯克也成為史上第4位生涯至少達到20000分和8000次助攻的球員，前3位分別是「大O」羅伯森、詹姆斯、裴頓（Gary Payton）。

而在相關的大三元紀錄上，衛斯特布魯克同樣保持多項史上第一頭銜。首先是累積大三元勝場數達136勝，還包括單月13次大三元、單季42次大三元、4度賽季場均大三元、連11場比賽大三元，以及是唯一一位面對30支球隊皆多次獲得大三元的球員。