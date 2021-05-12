我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3277萬人確診 35.1%完成接種

台暴增16例本土案例 未達第3級疫情警戒

NBA／衛少182次大三元寫新猷 940場比賽完成紀錄

體育新聞組╱綜合報導
衛斯克布魯克生涯182次大三元，寫下聯盟新高。（Getty Images）
衛斯克布魯克生涯182次大三元，寫下聯盟新高。（Getty Images）

不用等到下個球季，巫師隊球星32歲的衛斯克布魯克（Russell Westbrook）10日面對老鷹隊再度完成28分、13籃板、21助攻的「大三元」，生涯累積182次，正式超越傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson），締造聯盟新紀錄，美中不足是他在紀錄夜錯失致勝三分球，球隊以124：125飲恨。

羅伯森從1961到62球季就是聯盟「大三元」的紀錄保持人，1974年3月24完成生涯第181次大三元，紀錄高懸超過47年，才由衛斯特布魯克打破；但衛斯特布魯克以940場比賽完成182次大三元紀錄，比羅伯森的出賽數足足少了100場之多。

巫師此役也準備特別影片，包括羅伯森、基德（Jason Kidd）和聯盟主席席佛（Adam Silver）都透過畫面恭賀「衛少」的新成就，基德還給衛斯特布魯克「大三元先生」稱號。詹姆斯（LeBron James）則是在個人IG上轉發官方圖片，向衛斯特布魯克表達恭賀之意，並且還註記：「大三元之王！恭喜我的兄弟。」

儘管不少人都會質疑衛斯特布魯克（Russell Westbrook）大三元紀錄多數來自於空刷數據，但若從勝負關係來看，在衛斯特布魯克生涯182次大三元中，球隊取得136勝46敗的成績，勝率達到74.7%。

衛斯克布魯克生涯182次大三元，寫下聯盟新高。（Getty Images）
衛斯克布魯克生涯182次大三元，寫下聯盟新高。（Getty Images）

此外，衛斯特布魯克也成為史上第4位生涯至少達到20000分和8000次助攻的球員，前3位分別是「大O」羅伯森、詹姆斯、裴頓（Gary Payton）。

而在相關的大三元紀錄上，衛斯特布魯克同樣保持多項史上第一頭銜。首先是累積大三元勝場數達136勝，還包括單月13次大三元、單季42次大三元、4度賽季場均大三元、連11場比賽大三元，以及是唯一一位面對30支球隊皆多次獲得大三元的球員。

上一則

NBA／約柯奇攜波特飆60分 金塊止敗

下一則

足球／曼城有教頭瓜迪奧拉 後段班照樣英超封王

延伸閱讀

NBA／湖人二連霸難了？佐蒙德適應不良成戰犯

NBA／湖人二連霸難了？佐蒙德適應不良成戰犯
NBA／詹姆斯帶傷拚例行賽？ 湖人兩難

NBA／詹姆斯帶傷拚例行賽？ 湖人兩難
NBA／181次最多大三元 衛少差3次追平

NBA／181次最多大三元 衛少差3次追平
NBA／怕湖人吃虧？ 詹姆斯轟附加賽

NBA／怕湖人吃虧？ 詹姆斯轟附加賽

熱門新聞

大馬羽球女神吳柳瑩在Instagram上傳美照。（取材自Instagram）

影／馬來西亞「羽球女神」 挑戰東京奧運最美掌旗官

2021-05-05 08:46
天使隊「二刀流」大谷翔平。（美聯社）

影／大谷「徒手」笑接強襲球 主播配旁白：我就這麼強

2021-05-07 08:48
林書豪(右)的「超能力」舞蹈挑戰。（影片截圖）

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

2021-05-11 21:14
羅賓遜去年2月資料照。他因憂鬱纏身去年4月舉槍自盡，奇蹟生還但右眼失明，歷經一年努力入選3A沙加緬度河貓25人名單。(Getty Images)

舉槍自盡瞎右眼 羅賓遜入選小聯盟3A球隊25人名單

2021-05-06 13:59
歐尼爾透露當年與布萊恩拆夥不是因為不合，純粹是金錢考量。(美聯社)

NBA／布萊恩被冤枉好多年 歐尼爾曝「OK連線」拆夥原因

2021-05-08 19:54
莎芭蓮卡。美聯社

網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍杯

2021-05-11 07:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象